Zakázky jsou, kvůli zeleným zákonům ale prodej aut klesne, hlásí slovenská Kia

Z výrobní linky korejské automobilky Kia ve slovenské Tepličke nad Váhom u Žiliny by letos mělo vyjet 340 tisíc vozů. Zatím jde pouze o modely se spalovacími motory a na hybridní pohon. V horizontu několika let by však ze závodu měly odjíždět také první elektromobily.

Blížící se transformace automobilového průmyslu směrem k elektrifikaci bude pro evropskou výrobu stěžejní. Na automobilky tlačí normy Evropské unie, kterým nebude lehké dostát. Určující pro osud jediného evropského závodu Kia bude, v jaké podobě projde nejnovější a zároveň nejpřísnější evropská emisní norma Euro 7 nebo jak budou legislativně vypadat emisní normy Euro 6, které Euro 7 ještě předcházejí.

Euro 7 Navrhovaná norma má mimo jiné snížit zplodiny oxidů dusíku a pevných částic vypouštěných do ovzduší. Stejné požadavky budou muset splňovat jak benzinová a dieselová auta, tak také vozy s hybridním nebo elektrickým pohonem.

U dieselových motorů norma Euro 7 omezuje emise oxidů dusíku ze současných 80 mg/km na 60 mg/km, což je úroveň stanovená pro zážehové motory v normě Euro 6. Nákladní vozidla mají podléhat dalším omezením s ohledem na emise při startu. Při studeném startu je to 350 mg/kWh a při zahřátém motoru 90 mg/kWh.

Kromě výfuků se bude norma vztahovat i na brzdy a pneumatiky. Vozy mají mít navíc čidla, která emise umožní kdykoliv zkontrolovat.

V následujících letech tak výroba poblíž Žiliny už nebude vypadat stejně jako nyní. „Plány jsou, ale mění se. Do kdy bude možné vyrábět naftové a spalovací motory a které vozy budou schopné splnit limity, zatím není jasně nadefinované. Těžko bude přežívat i plug-in hybridní verze jako taková,“ říká Roman Kralovanský, viceprezident zodpovědný za divizi výroba Kia Slovakia.

Podle Kralovanského nezačne sériová výroba elektromobilů dříve než přespříští rok. „Momentálně musíme změnit výrobní strukturu bez ohledu na to, že objednávek máme ještě dost. Jsou nějaké výhledy, jaká elektrická auta a v jakém množství budeme vyrábět,“ popisuje šéf slovenské výroby. „Prodej aut v Evropě při evropských legislativních požadavcích půjde jen dolů a dolů,“ dodává.

Řada jiných automobilek už počítá dopady evropských norem na jednotlivé modelové řady. Například česká Škoda Auto říká, že pokud by norma Euro 7 prošla v současném znění, skončila by například Škoda Fabia.

Podle Kralovanského by bylo jmenování jednotlivých typů motorových vozů, kterých se požadavky nové legislativy dotknou, pouze spekulací vzhledem k tomu, že konečné znění podobných nařízení ještě není známo. Přesto přiznává, že některé modely budou muset z výroby vyloučit.

„Momentálně to vypadá, že se plug-in hybridní verze budou muset zkracovat. A tam se obávám, že nás to velmi ovlivní,“ říká Kralovanský.

V dohledné době budeme vyrábět dva modely elektrických aut, ostatní bude záviset na tom, jak se vyvine legislativa. Roman Karlovanský, viceprezident zodpovědný za divizi výroba Kia Slovakia

Do roku 2027 chce korejská automobilka globálně uvést na trh 15 čistě elektrických aut, z toho 11 i pro evropský trh. Které modely bude vyrábět linka v Tepličke nad Váhom ještě nebylo oficiálně sděleno. „V dohledné době budeme vyrábět dva modely elektrických aut, ostatní bude záviset na tom, jak se vyvine legislativa,“ popisuje Kralovanský. Spalovací motory však Kia chce vyrábět tak dlouho, dokud to půjde.

V mlze jsou i další podrobnosti ohledně směřování evropského závodu k elektromobilitě. Požadavky na snižování emisí automobilů ze strany EU se neustále mění, a tak Kia odmítá nad budoucností fabriky spekulovat.

„Čekáme, jak se vyvine situace kolem legislativy, to se nás bytostně dotýká. Musíme dělat úpravy na motorech, další testy a dodavatelsky se přizpůsobovat,“ vysvětluje Kralovanský.

Doposud není jisté, jaký podíl budou elektromobily ve slovenské výrobě tvořit ani kolik se do transformace výroby bude investovat. „Podíl elektrických vozidel bude narůstat, ale aktuálně od nás nedostanete číslo,“ říká Kralovanský.

Do budoucna však není vyloučeno, že se v Tepličke nad Váhom budou vyrábět také jiné značky automobilů z rodiny Hyundai Motor Group.

V minulosti už to tak bylo, že se některé vozy Kia vyráběly v Nošovicích, teď to tak není. Ale klidně to tak zase může být. Roman Kralovanský, viceprezident zodpovědný za divizi výroba Kia Slovakia

Zhruba 80 km na sever od Žiliny má totiž v Nošovicích Kia sesterskou firmu Hyundai. Až se v Evropě začnou vyrábět čistě elektrické vozy Kia, mohly by se tyto dva závody ve výrobě doplňovat. „V minulosti už to tak bylo, že se některé vozy Kia vyráběly v Nošovicích, teď to tak není. Ale klidně to tak zase může být,“ připouští šéf výroby.

Zásadní změnou při transformaci výroby k elektromobilitě je bateriový pohon místo motoru. Otázkou ale je, kde bateriové články vyrobit, případně odkud je dovézt.

Konkurenční koncerny už mají plány na stavby vlastních továren na bateriové články, tzv. gigafactories. Například Stellantis, pod nějž spadají třeba značky Peugeot, Chrysler, Opel, Citroen či Maserati, plánuje v Evropě vybudovat tři továrny na bateriové články. Koncern Volkswagen jich chce v Evropě šest.

Kia však takové plány nemá. „Zatím nemáme žádnou platformu, chceme to řešit dodavatelsky. Teď se baterie vozí z Jižní Korey,“ říká Kralovanský.

Ohledně celosvětových plánu na prodeje elektromobilů má však Kia jasno. Prodeje chce postupně navyšovat, do roku 2030 by měly mít 52procentní podíl na trzích, což je 1,6 milionu prodaných kusů.

Foto: Kia +5

Letošní prodeje elektroaut značky Kia v Evropě by měly dosáhnout 93 tisíc, tvořily by tak 17 procent z evropského trhu. Postupně by však měl podíl růst. Za tři roky by měl dosáhnout 347 tisíc elektromobilů, a v roce 2030 přesáhne půl milionu (515 tisíc kusů). Téměř tři čtvrtiny (74 procent) evropského trhu Kia budou tvořit elektromobily.