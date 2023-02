Banky začnou na jaře bojovat o klienty. Nabídnou hypotéky se slevou

Jsou to dva roky od chvíle, kdy se začala z levných a dostupných hypoték stávat vzpomínka. Inflace v té době totiž začala nabírat na síle, na což začala reagovat také Česká národní banka, která začala zvyšovat úrokové sazby. Cílem bylo alespoň částečně přibrzdit rekordní tempo zdražování v Česku. Krok centrální banky ale změnil úročení hypoték, které zásadně podražily. Z únorových 1,93 % v roce 2021 se průměrná nabídková sazba dostala na více než šest procent a to zase významně omezilo dostupnost hypotečních úvěrů. V době drahoty má na splácení stále méně lidí.

V konkrétních číslech se například u úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 procent odhadní ceny nemovitosti při splatnosti 25 let a při současné sazbě 6,37 procenta vyšplhala měsíční splátka na více než 23 tisíc korun. Ještě před dvěma lety by to bylo o několik tisíc korun méně. ČNB navíc zpřísnila pravidla pro získání hypotéky. Aby žadatel prošel sítem a půjčku získal, musí nyní doložit vyšší příjmy. A to ještě více zmenšilo počet lidí, kteří úspěšně projdou bankovním sítem a hypotéku dostanou.