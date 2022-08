„Soběstačná káva“. Pražírna využije k pražení plyn z vlastního odpadu

Roky od svých známých se zdravotním handicapem slýchala šéfka jedné z neziskových společností Hana Potměšilová, že nemají příliš možností ve větší skupině lidí odjet na společnou dovolenou. Do prostornějších bezbariérových prostor, kde nechybí třeba zvedací systémy pro vozíčkáře. A tak se rozhodla takový penzion vybudovat a přestavět bývalý hostinec v Kokoříně, kde dosud její společnost Naturpark 12 pražila kávu.

„Akorát jsme zahájili bourací práce, ve středu 24. srpna v hlavní budově. Do března 2024 v areálu vznikne rekonstrukcí nový penzion a apartmánový domek, který bude sloužit právě lidem s nejtěžším postižením,“ vysvětluje u dveří budoucího penzionu pro SZ Byznys Hana Potměšilová, předsedkyně představenstva neziskové společnosti Revenium.

Pro rok 2022 chystá spuštění výroby cold brew (kávy, která nepřišla do styku s horkou vodou). Připravuje první vlastní kavárnu.

S tou má velké plány. Dosud pražili jednou týdně, vzhledem k počtu rostoucích zakázek den přidají. Už teď dosahuje obrat za 12 měsíců částky 6,5 milionu korun. Rok 2022 bude co do obratu dvojnásobný. Výběrovou kávu od nich pravidelně odebírají například bary a restaurace, ale i partnerské e-shopy jako káva.cz, scuk, kofio a další.

Jejich skladem v jen pár kilometrů vzdáleném Mělníku odbaví měsíčně kolem 280 zakázek. Před Vánocemi to byly dokonce téměř čtyři tisíce dárkových a degustačních kávových balíčků pro firmy.

Do aktivit na Kokoříně je zapojeno pět lidí včetně pražiče. Ten jediný je bez handicapu, ostatní jsou lidé se zdravotním postižením.

„Čerpáme ho v maximální výši, tedy 25 milionů. Máme odklad splácení o dva roky, splácet tedy budeme od dubna 2024. S-úvěr je sice bezúročný, už nyní ale víme, že nám chybí asi 2,5 milionu k tomu, abychom projekt mohli do března 2024 dotáhnout do úplného konce tak, jak si představujeme a chceme,“ říká Hana Potměšilová a vysvětluje, že jen za poslední dva roky, kdy nápad dotahují do konce, se jim prodražily některé stavební materiály a práce o 60 procent.