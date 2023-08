Hra o Mafru a Synthesii. O co může jít zájemci o koupi obou firem

Do hry o Mafru se tak podle informací SZ Byznys může vrátit miliardář Pavel Tykač. Ten v první polovině letošního roku zájem o vydavatelství otevřeně vyjádřil. Poté ale Agrofert na čas jednání přerušil a Tykač se do něj již nevrátil.

Redakce proto Czechoslovak Group oslovila s otázkou, zda do jednání po případné akvizici Mafry a Synthesie Pražákem plánuje opět vstoupit.

Synthesia je navíc strategickým dodavatelem státního výrobce výbušnin Explosia. Oba podniky v Pardubicích dokonce sídlí ve stejném průmyslovém areálu. A je to právě Explosia, o níž Strnadova skupina CSG také opakovaně vyjádřila zájem.

Stejně tak ale není vyloučené, že by si Pražákův holding Kaprain Synthesii nechal. Jeden z pilířů Pražákovy skupiny totiž tvoří chemický průmysl, a to hlavně v podobě ústecké Spolchemie a slovenské společnosti Fortischem.

Na druhou stranu miliardář Pavel Tykač po Synthesii nijak zvlášť neprahne, a to navzdory faktu, že chemička na rozdíl od Mafry vydělává. Přestože vydělává hlavně v energetice, měl v tomto případě zájem především o média.

„Hraje tam roli i nějaký můj pohled na to, že vlastnictví médií je taky zodpovědnost. Cítím, že je docela důležité, kdo ta média vlastní. Aby se nedostala do nějakých rukou, které je budou používat způsobem, který by nebyl v zájmu této země,“ vysvětloval Tykač letos v únoru důvody zájmu o Mafru na serveru iRozhlas.cz.