Každý Švýcar zaplatí za záchranu Credit Suisse až 300 tisíc korun

Švýcarská vláda se zavázala poskytnout až 109 miliard franků, aby nucená fúze problémové banky s jejím „arcirivalem“ UBS vůbec proběhla. To pro zemi s necelými devíti miliony obyvatel představuje nemalou zátěž – a to i když mluvíme o bohatém Švýcarsku. K tomu je třeba připočíst záchranné laso Švýcarské národní banky ve výši 100 miliard franků, které není kryto vládní zárukou, píše agentura Bloomberg .

Celková částka 209 miliard franků odpovídá přibližně čtvrtině HDP Švýcarska a přesahuje celkové evropské výdaje vynaložené na obranu v roce 2021. Cena by mohla dosáhnout více než trojnásobku sumy, za kterou země helvétského kříže zachraňovala curyšskou UBS v roce 2008, tehdy to vládu v Bernu stálo 60 miliard franků.

Navzdory frustraci však analytici upozornili, že je jen malá šance, že konečná cena dosáhne vládou stanovených limitů. Navíc pokud by vláda neudělala nic, celkový účet by byl pravděpodobně mnohem vyšší.

Větší riziko vidí v devíti miliardách franků, které vláda garantuje pro hrazení případných ztrát Credit Suisse. „Vládní záruka poskytnutá centrální bankou by byla částečně kryta cennými papíry a konkurzními výsadami, což by mělo zajistit, že i v nejhorším případě by byla pokryta, aniž by bylo nutné sáhnout na státní prostředky,“ řekl Ammann.