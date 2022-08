Ministerstvo zase vysvětluje úsporný tarif: až 5000 Kč do konce roku

Ministerstvo zase vysvětluje úsporný tarif: až 5000 Kč do konce roku

Až 5000 Kč do konce letošního roku, 17 500 Kč příští rok. Tolik by mohla vláda ulevit na energiích formou úsporného tarifu a odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. K projednávání by mělo dojít na konci srpna.