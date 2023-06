Odborářka zdravotníků vládě: „My za inflaci a schodek nemůžeme“

Z prvního návrhu státního rozpočtu na rok 2024, který Ministerstvo financí umístilo do neveřejné vládní databáze, totiž vyplývá, že prostředky na platy ve státní sféře by měly poklesnout plošně o 16 miliard, tedy o čtyři, maximálně o pět procent.

Návrh z našeho hlediska obsahuje velice závažné věci, které se týkají obou našich resortů, to znamená jak zdravotnictví, tak sociálních služeb. Například to, aby se příští rok nevalorizovaly platby za státní pojištěnce, hrozí snížení úhrad od zdravotních pojišťoven, což by mělo přímý dopad na kvalitu a dostupnost péče a třetí věc jsou zaměstnanci.

Je to od vlády mimořádně brutální podraz. Zdravotníci, lékaři, sestry ani pečovatelé opravdu nemohou za to, že máme druhou nejvyšší inflaci a tak obrovský schodek státního rozpočtu.

Já vycházím z toho, co vidíme černé na bílém v oficiální databázi dokumentů. Nicméně prohlášení pana ministra si cením a jsem ráda, že se za svůj resort postavil. Ale jak se říká, co je psáno, to je dáno, a nikdo to zatím nestáhl.