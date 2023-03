Příběh EY podnikatele roku Jakuba Havrlanta: od startupů po spojení s miliardáři

Vraťme se však zpátky do historie. Prodejem poloviny portálu Bezrealitky.cz a později Mallu Havrlantovo propojení s polským kolosem Allegro zdaleka neskončilo. Investice Poláků do Bezrealitky udělalo z podnikatele Havrlanta na čas vrcholového manažera, když řídil tuzemskou a slovenskou část Allegra.

Po čase se však korporátní svět začal Havrlantovi zajídat. „Základní rozdíl je v tom, že když se ráno budíte jako podnikatel, přesně víte, čeho chcete dosáhnout. Zatímco v korporátní sféře to v jednu chvíli začne být velmi podobné politice. Ráno se probudíte a děláte věci, o nichž nevíte, kam směřují a proč je děláte. To znamená, že cíl, jehož chcete dosáhnout, se rozpouští v mlze. A to mi vadí,“ řekl v roce 2014 v rozhovoru pro deník E15.