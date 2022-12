Příběh Xixoia: od vizionářství přes spásu od Krejčířova parťáka po razii

Podnikatel Richard Watzke bude na listopad 2022 pravděpodobně vzpomínat se smíšenými pocity. A vůbec to nesouvisí s faktem, že v tomto měsíci oslavil jedenapadesáté narozeniny.

To je však už konec příběhu. Na jeho začátku stál teplický rodák Watzke, který od 90. let vystřídal pestrou směsici profesí. Mimo jiné vydělával v marketingu, aby se následně v nultých letech přesunul k obchodům s luxusními nemovitostmi. Tehdy začal vydávat časopis nazvaný Richard Watzke. O zálibě ve svém jménu svědčí ostatně i fakt, že v roce 2014 si Watzke nechal zaregistrovat ochrannou známku ve znění Richard Watzke since 1971. Časový údaj v ochranné známce označuje rok, kdy se Watzke narodil.