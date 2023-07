Šmejdi se vrhli na dotace na zateplení. K vyřízení přitom firmu nepotřebujete

Především ministerstvo upozorňuje na to, že není třeba, aby lidé k vyřízení dotace z NZÚ Light využívali třetí stranu. Příspěvek si mohou zařídit i po vlastní ose. K jednoduchému vyřízení dotace totiž mohou zdarma využít asistenci proškolených odborníků z celorepublikové poradenské sítě. „Důrazně říkáme, využijte tyto lidi, nemusíte si brát žádnou další firmu, není to nutné,“ apeluje Hrbek.

Snaha zredukovat neférové jednání některých firem má však háček. „Musíme se na to dívat optikou, že klient už do procesu nějak vstoupil a firmě zaplatil nějaké peníze,“ upozorňuje Hrbek. Zákazníci bohužel často podepíšou nevýhodnou smlouvu, která jim ukládá sankci za to, že proces nedotáhnou do konce. Domácnosti jsou totiž v situaci, kdy už se bojí cokoli komplikovat svými otázkami a stížnostmi, když firmu potřebují a již jí nějaké peníze dali.