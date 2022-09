Státy se shodují na zdanění fosilních výrobců. Nad stropem na plyn visí otazník

Jedním z bodů, o němž budou ministři pro energetiku rozhodovat, je zastropování příjmů elektráren, které vyrábějí elektřinu z levnějších zdrojů, než je plyn, tedy z fosilních paliv. EU by měla strop stanovit na 180 eurech za MWh (4 400 Kč).

Shoda panuje také v případě daně ze zisků společností, které využívají fosilní paliva. Ty by měly státům přispět 33 procenty z částky, která bude přesahovat 120 procent jejich průměrných zisků z posledních čtyř let. Podle odhadů komise by tím státy mohly získat na podporu domácností a firem asi 142 miliard eur.