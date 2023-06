Z lákavého příběhu o investicích malajsijského sultána v Česku je blamáž

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Potkala se česká žena malajsijského sultána, rusko-tádžický byznysmen a tuzemský podvodník. Co zní jako začátek vtipu, je v kostce popis vztahů okolo neprůhledné skupiny IC Group. Ta se do Česka snaží ze zahraničí dostat kapitál neznámého původu. Zároveň ale za sebou nechala investiční firmu Diversity Capital bez peněz. Té drobní čeští investoři svěřili 1,5 miliardy korun. Co se s penězi stalo, není známo.

Skupina založená rusko-tádžickým podnikatelem Hasanem Kuchakovem působí v Česku již třetím rokem. V roce 2021 o sobě dala mediálně vědět příběhem, kterak v České republice bude zhodnocovat kapitál malajsijské královské rodiny.

Jak však redakce SZ Byznys ukázala v sérii článků, skutečnost je mnohem složitější. Spíše, než zájmy vládce malajsijského státu Kelantan hrají v holdingu mnohem větší roli zájmy rusko-tádžických kruhů a českých „čachrářů“. Se skupinou se pojí také řada kontroverzí. Od podivného angažmá kolem nákupů ochranných pomůcek v době covidu až po neplacení dluhů.

Příběh je mimo jiné důležitý kvůli tomu, že součástí IC Group je investiční firma Diversity Capital. Této společnosti svěřilo kolem 3000 lidí přes jednu miliardu korun. Nechali se nalákat slibem vysokého zhodnocení.

Jenže nyní se ke svým penězům nemohou dostat. Firma sice opakovaně slibuje nápravu, ale podle dostupných informací se stále nic neděje. IC Group se jen snaží klienty přesvědčit, aby převedli své investice do jiného fondu na Slovensku. Pohledávky po splatnosti mají vůči IC Group také bývalí zaměstnanci a obchodní partneři. Situace vedla mimo jiné k tomu, že z pražských kanceláří holdingu odešla řada lidí právě kvůli neplacení.

Zhodnocení neznámo z čeho

Není známo, že by IC Group v Česku měla dosud k dispozici jiné kapitálové zdroje než právě peníze z Diversity Capital získané od drobných investorů. Nepřímo to připustila i samotná skupina v jediném vyjádření, které pro SZ Byznys poskytla.

„Můžeme dokázat, že v našich strukturách nenajdete žádný kapitál z ruských nebo postsovětských zemí. Veškerý kapitál, který používáme pro naše aktivity, pochází z českých, a tedy regulovaných bankovních subjektů,“ tvrdí IC Group bez uvedení mluvčího.

O to více se vznáší otazník nad tím, jakou investiční strategii firma Diversity Capital vlastně měla. Investorům totiž tvrdila, že ročně dokáže vytvořit zhodnocení až kolem 24 procent. Investoři z toho měli pravidelně dostávat polovinu. O pravidelný přísun peněz do firmy se starali finanční poradci inkasující štědré provize.

Podle zjištění SZ Byznys se peníze na účtech Diversity Capital staly palivem pro provoz celé IC Group. Podle zdrojů obeznámených s fungováním holdingu se vklady od drobných investorů používaly například na odměňování lidí v IC Group.

Využít peníze z Diversity Capital ale nebylo jediným cílem lidí stojících za IC Group. Skupina zároveň pracovala na vytvoření finanční infrastruktury sahající od subjektů s licencí bankovního regulátora přes systémy na mezinárodní platby až po finančnické startupy. Specializace na finančnictví byla podstatnou součásti obrázku, který o sobě skupina vytvářela v médiích i za pomoci najaté PR agentury.

Problémy s penězi

To se dělo v situaci, kdy o sobě skupina vyprávěla, že má v zahraničí k dispozici ohromné kapitálové zdroje. Do Česka je ale podle svých slov nemůže dostat kvůli přísným pravidlům proti praní špinavých peněz, které finanční transfery komplikují. Alespoň to tvrdila IC Group, když se například investorům z Diversity Capital snažila vysvětlit, proč se ocitla bez peněz.

Odkud pochází kapitál, který se skupina snaží dostat do Česka a proč mají české úřady pochyby o jeho původu, se zatím neví. Otázky v této souvislosti ovšem budí samotní lidé, kteří za IC Group stojí.

Představitele IC Group lze rozdělit do tří základních kategorií: rusko-tádžickou větev, českou skupinu a rodinu sultána malajsijského státu Kelantan.

Rusko-tádžická větev IC Group sestává z lidí, u nichž obchodní rejstřík uvádí jako trvalé bydliště tu Rusko, tu Tádžikistán. Z této skupiny pochází zakladatel IC Group Hasan Kuchakov. Původ jeho majetku ani dřívější aktivity nejsou známé. Jisté jen je, že Kuchakov a další představitelé IC Group zmizeli z většiny orgánů firem ve skupině na jaře 2022, tedy krátce po ruském vpádu na Ukrajině.

Vazby Hasana Kuchakova na IC Group ale trvají dál. Důkazem je mimo jiné hlavní osoba českých představitelů skupiny. Říká si John Kuchakov, ale jeho skutečné české jméno je Jan Dvořáček. Je to právě Dvořáček, kdo IC Group řídí a rozhoduje téměř o všem. Jak již redakce SZ Byznys popsala, Dvořáček byl v minulém desetiletí pravomocně odsouzen k sedmi letům vězení za pokus o podvod na Lesy České republiky.

Dluhopisový mág

Bez pochybností nejsou ani další osoby z české skupiny okolo IC Group. Například podnikatel Lukáš Jeřábek, který se skupinou úzce spolupracoval a dobře se zná s Dvořáčkem, má se svými firmami na krku množství vydaných dluhopisů, které nesplácí. O jeho byznys se zajímá i policie.

V souvislosti s IC Group se objevuje také jméno podnikatele Pavla Bodláka. Doménou jeho byznysu je správa majetku jiných investorů. V důležitých větvích holdingu vystupuje na konci řetězce firem jako jejich koncový vlastník. To však podle jeho sdělení vyplývá z toho, že měl pro IC Group dodat na klíč strukturu firem a investičních společností.

„Moje role v IC Group není žádná. V žádné společnosti z této skupiny nezastávám žádnou funkci a nemám s nimi žádné kapitálové propojení,“ sdělil Bodlák SZ Byznys.

Třetí skupinou osob okolo IC Group tvoří rodina sultána malajsijského státu Kelantan Muhammada V. Důležitou osobou je v tomto případě monarchova česká manželka Jana Jakubková. Právě ona má úzké vazby na české představitele skupiny. Podíl sultána v základním fondu skupiny činí jen devět procent. Přesto se z angažmá rodiny Muhammada V. stal pilíř marketingové strategie skupiny.

Kdo je kdo v IC Group a jejím okolí Hasan Kuchakov Zakladatel IC Group a někdejší generální ředitel skupiny. „Má za sebou mnoho let mezinárodních, diplomatických a obchodních úspěchů s prestižními partnery v zemích, jako je Rusko, Bělorusko, Uzbekistán, Ukrajina, Kyrgyzstán, Hongkong, Malajsie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Kuvajt a Írán,“ stálo v medailonku na webu IC Group, než ho firma stáhla. Z orgánů většiny firem ve skupině zmizel na jaře 2022, tedy po vypuknutí války na Ukrajině. Nadále je jedním z ředitelů fondu v Malajsii. Jahon Aminov Pochází z Tádžikistánu. Od února 2022 je podle svých slov provozním ředitelem IC Group. Předtím působil v kazachstánské bance Kazkommertsbank a v dalších finančních institucích. Bakhriddin Najmudinov Pochází z Tádžikistánu, v českém obchodním rejstříku měl ale jako bydliště uvedenou adresu v Rusku. Do března 2022 byl v představenstvu tuzemské společnosti IC Group & Asset Management. Na Slovensku je nadále v dozorčí radě firmy The Royal ABS, která rovněž patří do IC Group. Má za sebou mimo jiné angažmá v tádžikistánské petrochemické společnosti Bokhtar Operating Company. Jan Dvořáček neboli John Kuchakov Klíčová postava IC Group řídící byznys ve skupině. Má blízký vztah se zakladatelem holdingu Hasanem Kuchakovem, jehož příjmení převzal. Oficiálně Dvořáček nefiguruje v žádných orgánech ani rejstřících. V minulém desetiletí byl odsouzen na sedm let vězení za pokus o podvod na Lesy České republiky. Lukáš Jeřábek Dlouho byl v IC Group blízkým spolupracovníkem Jana Dvořáčka. Ovládal Český průmyslový holding, který se svými firmami vydal velký objem dluhopisů. Závazky nesplácí, firmy skončily v insolvenci. Martin Klouček Významná tvář IC Group a s ní souvisejících firem. Spoluvlastní firmu Agi Advisors, která je menšinovým akcionářem malajského fondu. Působil též jako investiční zprostředkovatel. V roce 2019 dostal pokutu od ČNB za neplnění povinností, které mají zamezit praní špinavých peněz. Je důležitou spojkou k rodině malajského sultána Muhammada V. Podle informací SZ Byznys se totiž zná delší dobu s Janou Jakubkovou, manželkou Muhammada V. Jana Jakubková (Diana Petra) Česká manželka malajského sultána Muhammada V. V Malajsii vystupuje pod jménem Diana Petra. Oficiálně se poprvé ukázala na veřejnosti až v roce 2022. S Muhammadem V. je již ale delší dobu. Podle mediálních zpráv z roku 2019 měla tehdy konflikt se sultánovou manželkou z Ruska, s níž se Muhammad V. následně rozešel. Podle informací SZ Byznys se dlouhodobě zná s Martinem Kloučkem, důležitou postavou IC Group a menšinovým akcionářem malajského fondu. Muhammad V. Sultán malajského státu Kelantan. V letech 2016 až 2019 byl vládcem celé Malajsie. Nedokončil však celé své pětileté královské období a v roce 2019 překvapivě bez udání důvodu abdikoval. Ve stejném roce se rozešel s ruskou manželkou, která se podle některých zpráv dostala do konfliktu s jinou sultánovou manželkou, Češkou Janou Jakubkovou. Ve fondu napojeném na IC Group drží devět procent. Petr Vrzáň Člen statutárních orgánů řady firem z IC Group včetně investiční firmy Diversity Capital. V 90. letech byl poslancem za Sládkovy republikány. Následně přešel do řad ČSSD, aby v roce 2013 zkoušel štěstí v SPOZ Miloše Zemana. V posledních letech byl Vrzáň pro změnu aktivní v SPD. Následně se objevil mezi podporovateli Trikolory. Kromě politické kariéry se rovněž angažoval v hazardu. Nejdříve v kasinu Happy Day jako manažer. Poté byl výkonným ředitelem lobbistického Sdružení provozovatelů centrálních loterijních systémů, jinými slovy herních automatů. Mezitím se v předminulé dekádě stačil na čas stát šéfem oddělení dohlížejícím na hazard na Ministerstvu financí. Eduard Kučera Bývalý policista. Nejčastější člen statutárních orgánů firem z IC Group. Pavel Bodlák Finančník se zkušenostmi z bankovnictví. V minulosti působil i ve skupině PPF. V současnosti vede společnost Carduus Asset Management zaměřenou na správu majetku. Je uváděný jako koncový vlastník řetězce firem ovládajících většinově malajský fond. Vyplývá to z faktu, že Bodlák měl na zakázku od IC Group dodat architekturu důležitých součástí holdingu.

IC Group se ráda představovala jako velké mezinárodní uskupení s pobočkami po celém světě. Reálně však skutečné kanceláře skupiny nelze nalézt nikde kromě Václavského náměstí v Praze. Všude jinde si jen pronajímá virtuální sídla.

Pomálu lze dohledat i reálných obchodních aktivit IC Group. Skupina se v roce 2020 uvedla kontroverzní aktivitou okolo nákupů ochranných pomůcek proti covidové pandemii. Dělo se to prostřednictvím firmy nazvané IC Invest Bank. Ta o sobě tvrdila, že je investiční bankou sídlící v Dominikánské republice. Firma měla společnostem nakupujícím ochranné pomůcky vydávat bankovní garance, přestože ve skutečnosti žádnou bankou nebyla. Vykoledovala si kvůli tomu rovněž prošetřování ze strany policie.

Zamrzlý zámek

V posledních dvou letech byl z byznysu IC Group v Česku nejvíce vidět zámek v Protivíně. Ten skupina koupila od blízkého spolupracovníka lobbisty Romana Janouška. Jeho plánovaná velkolepá rekonstrukce ale v současnosti stojí.

Stejně tak se IC Group chlubí kontrolou nad Teslou, akciovou společností. Tato firma je významná tím, že patří mezi dodavatele české armády s prověrkou na stupeň „tajné“. Za minulý rok však firma vykázala ztrátu 14 milionů korun a propad tržeb o více než polovinu na 52 milionů korun.

Investice do Protivínského zámku a do Tesly podle informací SZ Byznys v součtu lehce překročila 100 milionů korun. Nijak to tedy nevysvětluje, kam se podělo zhruba 1,5 miliardy korun od drobných investorů z Diversity Capital.