Gazprom od ledna do dubna razantně snížil dodávky plynu do EU a Turecka

„Obnova zásob plynu v evropských podzemních zásobnících představuje velmi náročný úkol,“ uvedl Gazprom, z jehož zprávy cituje agentura AFP. Gazprom také upozornil, že denní objem dodávek má své technické limity, a poukázal rovněž na to, že množství plynu dostupného pro evropsky trh výrazně ovlivňuje rostoucí poptávka v Asii.

Firma tak komentovala skutečnost, že od ledna do dubna meziročně snížila dodávky plynu do Evropské unie a Turecka o 26,9 procenta na 50,1 miliardy krychlových metrů. Zároveň uvedla, že dodávky do Číny prostřednictvím plynovodu Síla Sibiře naopak o 60 procent vzrostly.