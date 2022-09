Síkela: Firmy by neměly mít strop na ceny energií, ale dostanou podporu

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) dnes vládě navrhne vyčlenit 30 miliard korun na podporu firem. Návrh na podporu velkých firem kvůli vysokým cenám energií počítá s pomocí zhruba pro 8000 podniků. Se stanovením maximálních cen energií pro firmy nepočítá, protože to neumožňuje evropská legislativa. Podpora bude formou kompenzací za ztráty, o kompenzace by si firmy mohly žádat ještě letos. Síkela to řekl novinářům před jednáním vlády.

Vláda po pondělní mimořádné schůzi oznámila, že pro domácnosti, živnostníky, samosprávy či veřejné instituce stanoví maximální ceny silové elektřiny na šest korun včetně DPH za kilowatthodinu (kWh) a plyn bude stát maximálně tři koruny za kWh. Na řešení pro průmysl kabinet dál pracuje, představit ho chce po dnešním zasedání.

Síkela chce pomoc pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost, jako je například zpracovatelský nebo těžební průmysl. V případě těžebního průmyslu chce podporovat firmy, které nemají vysoké zisky, týká se to tak například těžby kaolinu. Podpory by se měla dočkat také zemědělská výroba, například i chovatelé, kteří mají vysokou spotřebu energií. „Pokud oni prokáží výrazný nárůst nákladů oproti minulému období, my využijeme dočasného rámce, abychom jim tyto náklady kompenzovali,“ řekl Síkela.

Česká vláda dlouho odmítala zavedení cenových stropů na energie i pro domácnosti, nicméně cenový šok z posledních týdnů a chystané celoevropské řešení její odpor zlomily a návrhy na strop pro domácnosti představila v pondělí večer.

Strop bude u elektřiny 6 Kč/kWh a u plynu 3 Kč/kWh včetně DPH za silovou složku ceny – tedy za samotnou energii. K tomu pak dodavatel připočítá regulovanou část ceny energie. V případě elektřiny by pak měla konečná cena včetně DPH činit 7 až 9 Kč/kWh.

Česká podoba nové daně se ruší, EU je přísnější

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) na dnešním jednání ministrů zase nepředloží návrh daně z neočekávaných zisků, takzvanou windfall tax. Důvodem je to, že se u této daně chystá evropské řešení, které je přísnější než to, které připravuje česká vláda. Například počítá se zdaněním zisků už za letošní rok. Stanjura to dnes řekl členům sněmovního rozpočtového výboru. Stanjura naopak předpokládá, že pokud dnes vláda schválí návrh na trvalé snížení spotřební daně na naftu, mohla by ho Sněmovna schvalovat ve zrychleném režimu ve stavu legislativní nouze už v pátek. Snížení spotřební daně zatím platí do konce září.

Česká verze daně z nečekaného zisku se měla vztahovat na banky, energetické společnosti a rafinérie.