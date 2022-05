Akvapark nechce zdražovat. Drahé energie ho donutily škrtat vstupenky

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Provozovat bazény a zvláště akvapark je velmi drahé. Společnost Aquapalace Praha, která patří do skupiny SPGroup miliardáře Pavla Sehnala, porovnávala první čtvrtletí roku 2022 s posledním „normálním rokem“ před covidem, rokem 2019.

„Musím říct, že co se týče energií, tak jsme ten rok výrazně překročili. Ne ovšem, že bychom chtěli. Náklad se dá vyčíslit číslem 100 procent. V roce 2019 v jarních dnech byl náklad na vytopení areálu, vody i vzduchu elektřinou 133 tisíc korun za den. A letos jsme na 266 tisících,“ říká v Agendě Vladana Horáková, ředitelka Aquapalace Praha.

SPGroup Působí v průmyslu, pojišťovnictví, obchodu s cennými papíry, realitní a developerské činnosti a službách (výstavnictví, hotelnictví a provoz akvaparku).

K nejvýznamnějším dceřiným společnostem patří výstaviště v Letňanech PVA EXPO, akvapark a hotel Aquapalace Praha v Čestlicích, pojišťovna Slavia, Obchodní tiskárny Kolín či Elektroporcelán v Lounech.

Během pandemie byli nuceni opakovaně akvapark dokonce vypustit, poprvé v historii. Což stálo také spoustu peněz, času a mohlo znamenat problém pro samotnou stavbu. „Náklady byly v řádech milionů, zhruba 4,5 milionu – vypustit, napustit a nahřát. Vypouštělo se 14 dní a tři týdny se napouštělo a další tři týdny se nahřívalo,“ říká Horáková a dodává, že to akvaparku nedělá dobře. „Celý areál je zatížen 3000 kubíky vody a je na to vypočtená statika, a proto víme, že už to nikdy neuděláme,“ dodává s tím, že při dnešních energiích by tento proces přišel na 9 milionů.

Fotovoltaika versus tradiční zdroje

Pro vytápění vody i vzduchu v Čestlicích používají plyn i elektřinu, tedy komodity, které raketově zdražují.

Skoro litujeme, že jsme neudělali víc investic do udržitelnosti – fotovoltaika, tepelná čerpadla. Kdo na to byl připraven, tak má jednodušší a levnější život. Vladana Horáková, ředitelka Aquapalace Praha

„Od roku 2013 jsme používali kogenerační jednotku, kterou jsme v době prvního lockdownu přestavěli a koupili novou. To byla investice 17 milionů. Tato kogenerační jednotka nám kompenzuje asi 30 procent kapacity tepla. Skoro litujeme, že jsme neudělali víc investic do udržitelnosti – fotovoltaika, tepelná čerpadla. Kdo na to byl připraven, tak má jednodušší a levnější život,“ říká Horáková.

Voda se v akvaparku vytápí na 30 stupňů a ve vířivých bazénech na 34 stupňů i více. Vzduch udržují na 33 stupních, což je složité zejména v zimě. „Do toho budeme zapojovat všechna energetická média, abychom mohli levněji generovat teplo,“ říká šéfka akvaparku, který v době před pandemií navštívil milion lidí za rok. Loni jich přišlo zhruba 700 tisíc, návštěvnost byla značně poznamenaná opatřeními v souvislosti s pandemií koronaviru.

Nejvyšší návštěvnost za deset let

Pocovidovou návštěvnost si chválí. V březnu i o Velikonocích byla téměř srovnatelná s lety před rokem 2019. „Velikonoční svátky byly z hlediska návštěvnosti akvaparku i hotelu opravdu výjimečné a návštěvnost byla největší za posledních deset let,“ říká Vladana Horáková.

Kvůli dražším energiím nechtějí zatím zdražovat, rozhodli se proto zrušit krátkodobé vstupenky. „Snažíme se udělat v rámci areálu tolik atrakcí a zábavy, aby tam člověk chtěl strávit celý den. Nejsme bazén, kde si člověk čtyřikrát zaplave tam a zpátky a jde pryč. Takže se spíš jednalo o vyřazení některých produktů v ceníku – těch krátkodobějších. Nemá smysl chodit na tři hodiny, ale užít si celý den,“ vysvětluje Horáková tento krok.

Neškrtají plány. Zdražování navzdory

Přes rekordně drahé energie plánují v akvaparku i pro letošní rok další investice. Zcela nový povrch atrakce Divoká řeka, který má být až o čtvrtinu rychlejší. Novou zenovou saunu, dětské brouzdaliště a unikátní vodní chrliče.

Letos za padesát milionů, v příštích letech to budou celkově stovky milionů korun. V Harrachově, kde má SPGroup svůj hotel, má například vzniknout zařízení podobné tomu v Čestlicích.

Letos se tam připravuje celková rekonstrukce pokojů a příští rok s tím související rekonstrukce wellness. „Tam bychom si rádi zopakovali projekt saunového světa z Aquapalace v Čestlicích, něco, co by Harrachov určitě ocenil, dobře se vysaunovat a zrelaxovat ve vířivkách. I když rozsahem to určitě tak velké nebude,“ říká v Agendě šéfka čestlického akvaparku a hotelu s tím, že investice v Harrachově za samotné wellness bude kolem sto milionů korun.

Už v minulosti se skupina patřící miliardářovi Sehnalovi netajila chutí nakupovat hotely. V době lockdownů spousta provozovatelů a majitelů totiž přehodnocovala plány a SPGroup Pavla Sehnala přiznávala, že se rozhlíží.