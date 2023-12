Blažek si myje ruce a jeho náměstek předvádí dechberoucí bezskrupulóznost

Čtete ukázku z newsletteru Kauzy Seznam Zpráv, ve kterém každý pátek reportéři z našeho investigativního týmu shrnují podrobnosti a zákulisí nových kauz z vysoké politiky i byznysu. Pokud vás newsletter zaujme, přihlaste se k odběru!

V uplynulém týdnu jsme věnovali zvláštní péči náměstku ministra spravedlnosti Antonínu Stanislavovi (ODS). Odhalili jsme, že má jednu neobyčejnou vlastnost – dokáže sedět na dvou židlích zároveň a vedle ministerské funkce vede krajský Domov seniorů Tmavý důl.

To by ještě nebylo nic nutně odsouzeníhodného. Když se ovšem reportérský tandem Adéla Jelínková – Lukáš Valášek rozjel na místo a ponořil do účetnictví domova, nestačil se divit. Našli učebnicové znaky klientelismu, netransparentnosti, nepotismu. A náznaky korupce.

Posuďte sami – Stanislav porcoval zakázky tak, aby nemusel vypisovat veřejné soutěže. Aby to bylo ještě víc podezřelé, listiny podepisoval loni na Silvestra, to byla sobota. Část zakázek mířila ke sponzorům ODS. Část získával zaměstnanec domova, Stanislavův zástupce. A na manažerské pozici zaměstnával svého otce, konkrétně jako vedoucího oddělení majetku, správy a nákupu.

Čistokrevné devadesátkové malé domů, že?

A teď tedy to nejlepší: Když se jej redakce na jeho kreativní způsob řízení domova zeptala, začaly z registru smluv mizet rozporcované faktury a zmizíkováním prošel i web domova.

Pozorným čtenářům nemohlo uniknout, že Stanislav je oním náměstkem ministra Pavla Blažka, proti němuž se nedávno postavil jeho podřízený, ministerský úředník Jan Benýšek. Ten využil nového whistleblowerského zákona a podal na Stanislava protikorupční oznámení, v němž jej spojil s manipulacemi kolem insolvenčních správců.

I v této kauze předvedl Stanislav dechberoucí bezskrupulóznost. V tiskovém prohlášení se ohradil s tím, že jde o starou pomluvu prokázanou a potrestanou soudem. Jeho prohlášení nám bylo podezřelé už samo o sobě svou mírou neurčitosti. Nezmínil, o jaký rozsudek jde. Neuvedl, v jakém případu padl. Citoval jen dvě tři věty, bez kontextu.

Jako první obranný manévr to ale stačilo a Stanislavovi se podařilo na pár dní zahrát kauzu do autu. Chvíli nám totiž trvalo, než jsme jeho obranu rozklíčovali a našli příslušný rozsudek. A co myslíte? Vše bylo samozřejmě jinak. Soudy zkoumaly jinou kauzu. A neplatí ani verdikt o pomluvě.

Pro whistleblowera Benýška je už ale zřejmě pozdě. Vláda při takzvané systemizaci jeho odbor zrušila a v rámci šetření (!) rozdělila na dva.

Stanislavův šéf a stranický kolega z ODS, ministr Pavel Blažek, si nad vším myje ruce a slovíčkaří. „Ptejte se těch, co to navrhli, Blažek nikdy nenavrhl zrušení jediného místa na spravedlnosti,“ reagoval podrážděně pro pořad ČT 168 hodin.

Výsledek je nicméně stejný: Blažkův resort nepohodlného úředníka připravil o židli ještě dřív, než kdokoliv mohl jeho podnět prozkoumat. Jediný, komu zůstaly obě židle, je tak v tuto chvíli náměstek a ředitel Stanislav.

Co jsme také zjistili

Jogínská sekta u Rokycan. Místo, odkud ženy z mezinárodní jogínské sekty vysílají sex chaty, hledala Kristina Ciroková přes dva měsíce. Nakonec se podařilo. Vedení sekty si pro tyto účely koupilo dům poblíž Rokycan. Po zatčení jejich gurua ve Francii vysílání skončilo a sekta rychle zahlazuje stopy. Více se dozvíte v reportáži s názvem Rolety stažené až dolů.

Zasvěcení znásilněním. Jogínský guru Gregorian Bivolaru to nazýval zasvěcením. Francouzská policie ale mluví o znásilnění. Kristina Ciroková nejenže našla výše zmiňovaný dům, ale natočila i rozhovory se třemi Češkami, které toto „zasvěcení“ zažily. Tvrdí, že je tam vyslala Duchovní škola Rezonance a že nevěděly, co je čeká…

Výpověď pro dezinfoučitelku. Odvolací soud potvrdil platnost výpovědi pro češtinářku, která podávala dětem informace o válce na Ukrajině tak, že čelí i obžalobě za popírání genocidia. Na případ dezinfoučitelky Martiny Bednářové jsme upozornili loni v dubnu.

Otec na seznamu. Vypátrali jsme, že otec náměstka ředitele Vojenských lesů požíval zvláštní privilegium – lovil v jejich honitbách zdarma. Tématu takzvaných bezpoplatkových lovů ve státních hájích se věnujeme už pár měsíců. A právě Vojenské lesy nám dlouhodobě odmítají sdělit jména lidí, kteří u nich střílí zdarma zvěř. Nyní už víme proč.

Zaskočeni ve sklepě. Nejspíš se tam cítili bezpečně. Jenže do vinného sklepu, kde se scházeli, nastražili vyšetřovatelé odposlechy. Záznam sedánku šéfů krajských správ silnic a stavařů se ocitl v obvinění ke kauze dopravní korupce na Olomoucku, které se podařilo získat reportérovi Radku Nohlovi.

Kdo poslouchal Babišova primátora. Od března jej sledovali a před pár dny jej zatkla protimafiánská centrála. K razii na pardubickém magistrátu, v níž uvázl i exprimátor Martin Charvát (ANO), se nám rovněž podařilo získat podrobnosti. Policie má nahrávky hovorů, na nichž politici plánují, jak vzít vítězné firmě zakázku za 340 milionů na stavbu parkovacího domu.

25 let na útěku. Do Argentiny dorazila žádost českých úřadů o vydání dvaašedesátiletého Josefa Šindelky, který se 25 let skrýval před nástupem do vězení. Pátrání po něm bylo vyhlášeno v září 1998. Kolegovi Honzovi Novákovi poskytl z vězení korespondenční rozhovor.