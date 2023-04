Kauzy Seznam Zpráv: Spouštíme nový newsletter z naší investigativní dílny

A nejen to. Dovolí-li to situace, pokusíme se v týdenním souhrnu vysvětlit kontext, prozradíme okolnosti vzniku reportáží či doplníme reakce, které naše kauzy vyvolaly. A v druhém plánu budeme představovat i naše investigativní reportéry.

V uplynulém týdnu vyvrcholila práce kolegy Vojty Blažka , jehož umanutost a systematičnost přiváděly k tichému šílenství někdejší středočeskou hejtmanku Jaroslavu Pokornou Jermanovou. Ač to na první pohled nevypadá, aktuální kauza je jakýmsi vedlejším produktem policejního vyšetřování hospodaření kraje pod vedením exhejtmanky.

Pro ekologické zločiny v Česku je příznačné, že zůstávají na okraji zájmu. Přesvědčili jsme se o tom, už když jsme detailně popisovali kauzu Celio , kdy za humny několika obcí u Litvínova leží toxické sudy. Nikoho to moc nevzrušovalo. Jistě, rybí apokalypsa v Bečvě (doporučuji aktuální report ze soudního stání ) zvedla ze židle i chladnokrevné, ale to byla spíše výjimka než pravidlo.

Ne všem dochází, že při environmentální kriminalitě vzniká hned trojí škoda. Pokud se prvotní podezření potvrdí, peníze z veřejné zakázky nesloužily k likvidaci odpadu, ale šly někomu do kapsy, což nyní naznačují i policisté .

Veřejné rozpočty ale dojdou k úhoně ještě jednou. To když se – zjevně za mnohem větší sumy – bude muset ekologická zátěž z Milovic znovu a tentokrát reálně odstranit.

Poslední, obtížně vyčíslitelná škoda vzniká velmi nepozorovaně na zdraví lidí. Nejde přitom „jen“ o místní. Do milovického areálu míří tisíce lidí za zábavou, ať už do zábavních parků či na hudební festivaly. Vzrušuje to někoho?