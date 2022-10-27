День виникнення незалежної Чехословацької Республіки. Що відвідати в Празі

Концерт Празького симфонічного оркестру

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Щороку 28 жовтня Празький симфонічний оркестр дає традиційний концерт у залі Сметани Муніципального будинку (Оbecní dům). Цього року глядачі матимуть можливість послухати повний цикл симфонічних поем Бедржіха Сметани «Má vlast» під керівництвом диригента Яка ван Стіна.

Час: о 18 годині

Адреса: Náměstí Republiky 5, Praha 1

Вартість: від 200 крон

Ознайомитися з програмою концерту та придбати квитки можна за посиланням.

Національний музей

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28 жовтня жителі та гості Праги зможуть безкоштовно відвідати майже всі зали Національного музею (Národní muzeum).

Наприкінці цього літа за ініціативи першої леді України Олени Зеленської Національний музей додав українську мову в мобільний додаток «Národní muzeum v kapse», який одночасно є аудіогідом та віртуальним екскурсоводом. Тож гості музею можуть скористатися цією послугою.

Більш детально з графіком роботи музею можна ознайомитися за посиланням.

Адреса: Václavské náměstí 68, Nové Město

Вартість: безкоштовно

Відкриття Жижківського армійського музею

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28 жовтня Жижківський армійський музей знову буде відкритий для відвідування після чотирирічної реконструкції. На гостей музею, площа якого складає понад 5 тисяч квадратних метрів, чекають нові експозиції, які відображають військову історію Чехії від найдавніших часів до наших днів.

Адреса: U Památníku 2, Praha 3

Вартість: безкоштовно

Більш детально з роботою музею можна ознайомитися за посиланням.

Екскурсії в Ліхтенштейнському палаці

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Приміщення Ліхтенштейнського палацу будуть знову відкриті для публіки в День чеської незалежності. Палац, історія якого сягає середини 16 століття, є однією з визначних пам'яток Кампи. Відвідувачі матимуть можливість оглянути приміщення, які наразі використовуються для проведення важливих заходів або конференцій.

Екскурсії відбуватимуться кожні 15 хвилин з 9 до 17 години в групах по 20 осіб.

Адреса: U Sovových mlýnů 506/4 , Praha 1

Вартість: безкоштовно

День відкритих дверей у Сенаті

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З нагоди державного свята Сенат Парламенту Чехії організовує Дні відкритих дверей для громадськості.

У Вальдштейнському палаці (Valdštejnský palác) відвідувачі можуть побачити найкрасивіші історичні приміщення, до яких належать Головний зал, Лицарський зал, Зал для аудієнцій, Міфологічний коридор або Зал для зустрічей. Окрім історичних залів, можна буде зазирнути до низки зазвичай недоступних приміщень - офісу Вальдштейна, Зеленої та Рожевої вітальні в Коловрацькому палаці (Kolovratský palác) тощо. Відвідувачі також можуть прогулятися Валдштейнським садом, де матимуть можливість спостерігати за маленькими павичами, які вилупилися наприкінці літа.

Час: з 9 до 16 години

Адреса: Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Детально з програмою заходу можна ознайомитися за посиланням.

Спеціальне відкриття палацу Клам-Галлас

Foto: https://www.kudyznudy.cz/ За словами експертів, палац Клам-Галлас – один із найкраще збережених дворянських міських палаців у світі. Ілюстраційне фото.

28 жовтня палац Клам-Галлас (Clam-Gallasův palác) знову відкривається для публіки після масштабної чотирирічної реконструкції. У супроводі гіда відвідувачі матимуть можливість оглянути другий поверх палацу. Екскурсія триватиме близько 45 хвилин.

Час: з 9 до 18 години

Адреса: Husova ulice 20/158, Praha 1

Вартість: безкоштовно

Прогулянка казковим Вишеградом

Foto: Shutterstock.com Ілюстраційне фото.

28 жовтня професійний гід та фотографка Андреа Барцалова запрошує відвідати найважливіші пам’ятки та найцікавіші історичні моменти Вишеграда. Захід відбудеться, якщо на екскурсію запишеться 4 особи, максимум - 15 осіб.

Час: з 10 години 30 хвилин до 13 години

Адреса: V Pevnosti 35/11, před Táborskou bránou, Praha 2

Вартість: 200 крон, потрібне попереднє бронювання

12 привидів Старого міста

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Вас приваблює містика та таємничість? Запрошуємо взяти участь в сімейній інтерактивній прогулянці «Привиди Старого міста». Разом із гідом ви матимете можливість відвідати таємничі куточки навколо Староміської площі в Празі та зустріти 12 привидів історичних особистостей.

Час: з 14 до 16 години

Адреса: Staroměstské náměstí, Praha 1

Вартість: 250 крон

Польоти до зірок

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Обсерваторія імені Штефаніка (Štefánikova hvězdárna na Petříně) запрошує дітей 10-14 років у фантастичну подорож, в якій вони відвідають не лише всі планети Сонячної системи, а й об’єкти далекого Всесвіту.

Час: з 14 години 30 хвилин до 15 години 30 хвилин

Адреса: Strahovská 205, Praha 1