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ZprávyУкраїнські новини«Husobraní» або традиційне полювання на гусей у Празі

«Husobraní» або традиційне полювання на гусей у Празі

Наталія Драган
Foto: Pivovary Staropramen

Ілюстраційне фото.

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21:00

Щороку восени у Празі проходить веселий гусячий бенкет. Цими вихідними на відвідувачів також чекає насичена програма.

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Цієї суботи, 22 жовтня, чеські фермери запрошують жителів столиці посмакувати гусячим м’ясом. Відвідувачі зможуть спробувати смачні гусячі ніжки, паштет, печінку або бургер.

Foto: Facebook

Афіша до заходу.

З 8 до 14 години для гостей працюватиме фермерський ринок із великою кількістю місцевих сезонних овочів, фруктів, зелені, випічки, ковбас та молочних продуктів. Гарного настрою додасть виступ фольклорного гурту «Blue Diamonds».

Спробувати гусяче м’ясо можна буде з 10 до 18 години на Сміховській наплавці (Smíchovská náplavka) за адресою Hořejší nábřeží 1126, Praha 5, Smíchov.

Вхід вільний.

Більш детально ознайомитися з програмою заходу можна за посиланням.

Якщо ви приїздите на захід власним автомобілем, організатори радять використовувати для паркування прилеглу вулицю Svornosti, де можна безкоштовно паркуватися у вихідні.

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