Hlavní obsah

Платіжні термінали у празьких автобусах з’являться вже за кілька тижнів

ČTK, Наталія Драган

Плануєте купити нерухомість у Чехії? Ось що потрібно пам'ятати

Дарина Дзюба

Приймальні лікарень знову переповнені. Носіть респіратори, просять медики

Даніела Пршадова, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новини«Мами з України» запрошують на майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок

«Мами з України» запрошують на майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок

Наталія Драган
Foto: З архіву Анастасії.

Лялька-мотанка. Ілюстраційне фото.

Reklama

12:30

Арт-терапевтка та психологиня Анастасія запрошує жінок пізнати свою внутрішню силу через створення ляльок-мотанок.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Цієї суботи, 14 січня, чеський проєкт «Mámy z Ukrajiny» (Мами з України) організовує майстер-клас із виготовлення українського оберегу, ляльки-мотанки, який проведе українка Анастасія.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

«Любі друзі, запрошую вас разом зі мною створити свій оберіг–ляльку-мотанку. Я вважаю, що кожна жінка обдарована любов'ю, творчістю, красою, мудрістю та інтуїцією, про які ми часто забуваємо в повсякденній метушні. У моїй майстерні ви пізнаєте свою внутрішню жінку та внутрішню силу саме через створення ляльки-мотанки, в яку ви можете вдихнути якості та здібності, що принесуть терапевтичний ефект у ваше життя», - запрошує на захід Анастасія, яка в Україні працювала арт-терапевткою та психологинею і має великий досвід роботи з дітьми.

Foto: З архіву Анастасії.

Українка Анастасія.

«Мами з України» чекають на зустріч 14 січня о 15 годині у празькому культурному центрі «Prostor39» за адресою Řehořova 33/39, Praha-3 – Žižkov.

Кількість місць на захід обмежена. Зареєструватися можна ТУТ.

Більш детальна інформація про майстер-клас - за посиланням.

Sdílejte článek

Související články

«Ті, хто зникає». У Празі пройде мітинг проти екоциду в Україні

У Празі покажуть український фільм «Памфір»

«Русский военный корабль, …». Словом року в Україні стала легендарна фраза

Допомога, підтримка та інтеграція. У Празі запрацює новий центр для переселенців

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини