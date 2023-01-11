«Мами з України» запрошують на майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок

«Любі друзі, запрошую вас разом зі мною створити свій оберіг–ляльку-мотанку. Я вважаю, що кожна жінка обдарована любов'ю, творчістю, красою, мудрістю та інтуїцією, про які ми часто забуваємо в повсякденній метушні. У моїй майстерні ви пізнаєте свою внутрішню жінку та внутрішню силу саме через створення ляльки-мотанки, в яку ви можете вдихнути якості та здібності, що принесуть терапевтичний ефект у ваше життя», - запрошує на захід Анастасія, яка в Україні працювала арт-терапевткою та психологинею і має великий досвід роботи з дітьми.