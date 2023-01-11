«Мами з України» запрошують на майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок

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Цієї суботи, 14 січня, чеський проєкт «Mámy z Ukrajiny» (Мами з України) організовує майстер-клас із виготовлення українського оберегу, ляльки-мотанки, який проведе українка Анастасія.
«Любі друзі, запрошую вас разом зі мною створити свій оберіг–ляльку-мотанку. Я вважаю, що кожна жінка обдарована любов'ю, творчістю, красою, мудрістю та інтуїцією, про які ми часто забуваємо в повсякденній метушні. У моїй майстерні ви пізнаєте свою внутрішню жінку та внутрішню силу саме через створення ляльки-мотанки, в яку ви можете вдихнути якості та здібності, що принесуть терапевтичний ефект у ваше життя», - запрошує на захід Анастасія, яка в Україні працювала арт-терапевткою та психологинею і має великий досвід роботи з дітьми.
«Мами з України» чекають на зустріч 14 січня о 15 годині у празькому культурному центрі «Prostor39» за адресою Řehořova 33/39, Praha-3 – Žižkov.
Кількість місць на захід обмежена. Зареєструватися можна ТУТ.
Більш детальна інформація про майстер-клас - за посиланням.