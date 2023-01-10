У Празі покажуть український фільм «Памфір»

14 січня благодійний фонд «Ukrainian Signal» запрошує всіх шанувальників художнього кіно на перегляд української стрічки «Памфір» режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Афіша до заходу.

Минулого року цей фільм з-поміж інших був представлений на Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах та отримав нагороду за «Найкращу зйомку» на фестивалі «Raindance» у Великобританії.

У фільмі розповідається про життя однієї української родини. Головний герой стрічки Леонід на прізвисько Памфір повертається із заробітків додому. Коли він дізнається, що його син влаштував підпал у молитовному домі, він змушений відновити зв'язок зі своїм неспокійним минулим.

Перегляд кінострічки відбудеться у кінотеатрі «Edison Filmhub Praha» о 19 годині за адресою Jeruzalémská 1321/2, Praha 1 - Nové Město.