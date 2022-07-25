Після сьогоднішніх тропічних температур прийде похолодання

Цього тижня тропічні температури, ймовірно, протримаються лише сьогодні. У вівторок прийде похолодання, а до кінця тижня метеорологи прогнозують максимальну температуру до 30 градусів за Цельсієм. У ніч на вівторок місцями можливі грози, удень дощитиме. Наступними днями місцями очікуються короткочасні дощі, а у п'ятницю можливі грози. Про це йдеться в тижневому прогнозі погоди Чеського гідрометеорологічного інституту.

«Новий тиждень почнеться із сонячного, але спекотного понеділка», – розповіли метеорологи у Фейсбуці. Сьогодні з 11 до 20 години діє попередження про високу температуру, яка досягне 35 градусів тепла. Увечері, згідно із даними Чеського гідрометеорологічного інституту, на заході буде хмарно, згодом пройдуть дощі або грози. «У ніч на вівторок опади просуватимуться через Богемію до Моравії та Сілезії. Ніч також буде досить теплою, температура триматиметься від 20 до 16 градусів за Цельсієм», – повідомили метеорологи.

У вівторок у більшості областей пройдуть дощі, найвища денна температура становитиме від 24 до 28 градусів тепла. У середу та четвер очікуються короткочасні дощі. У п'ятницю знову буде хмарно, метеорологи прогнозують місцями дощі, зливи або грози.