Протягом тижня буде хмарно, у п’ятницю очікується до 30 градусів тепла

Цього тижня небо над Чехією буде хмарне, місцями очікуються зливи та грози. Температура повітря поступово підвищуватиметься, у п’ятницю спека може сягнути до 30 градусів. Вихідні принесуть похолодання та дощі. Про це свідчить щотижневий прогноз Чеського гідрометеорологічного інституту.

У понеділок буде досить прохолодно, найвища температура не перевищуватиме 20 градусів. «Переважатиме хмарна погода, місцями очікуються зливи або короткочасні дощі, зокрема на півночі країни», – йдеться в повідомленні Чеського гідрометеорологічного інституту на сторінці у Фейсбуці.

З вівторка очікується потепління. Максимальна температура становитиме близько 24 градусів, у середу – близько 26 градусів. Підвищення температури триватиме до п’ятниці, коли в Чехії буде ще один тропічний день. У суботу температура опуститься до 28 градусів, а потім знизиться до 19-23 градусів.

У той час, як температура протягом тижня змінюватиметься, небо, згідно з прогнозами, залишиться без змін. Очікується мінлива хмарність із дощем, у деякі дні, окрім середи, можливі грози. На вихідних погода зміниться суттєвіше, буде хмарною з дощем або зливами.