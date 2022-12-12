Різдвяні концерти у празькому метро: жива музика і святковий настрій

Článek
Вже завтра, 13 грудня, жителі Праги зможуть насолодитися справжнім музичним дійством просто під час поїздки у столичному метро. Різдвяні концерти відбудуться у вестибюлях станцій «Площа Республіки» (Náměstí Republiky) та «Музей» (Muzeum) з 16 до 20 години. Вхід на захід безкоштовний.
Програма:
- Вестибюль станції «Площа Республіки» (Náměstí Republiky) – вихід біля торговельного центру «Palladium»
16.00: b11
17.00: The Pointless Teddy Bear
18.00: JR Band
19.30: Big Band VOŠ KJJ
- Вестибюль станції «Музей» (Muzeum) – лінії А та С
16.00: Hangdrum
17.00: Hangdrum
18.00: Pěvecký sbor DPP
19.00: Pěvecký sbor DPP