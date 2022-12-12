Hlavní obsah

Питання українців: Як продовжити тимчасовий захист у Чехії?

Дарина Дзюба

Компанія «FlixBus» відкриває три нові маршрути з України до Польщі та Чехії

Дарина Дзюба

Виставка у Віфлеємській каплиці: відчуйте дух справжнього чеського Різдва

Міхал Шула, Дарина Дзюба
ZprávyУкраїнські новиниРіздвяні концерти у празькому метро: жива музика і святковий настрій

Різдвяні концерти у празькому метро: жива музика і святковий настрій

Дарина Дзюба
Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

18:00

Празька транспортна компанія «DPP» запрошує усіх жителів міста та гостей столиці зарядитися різдвяним настроєм та відвідати концерти у вестибюлях метро.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Вже завтра, 13 грудня, жителі Праги зможуть насолодитися справжнім музичним дійством просто під час поїздки у столичному метро. Різдвяні концерти відбудуться у вестибюлях станцій «Площа Республіки» (Náměstí Republiky) та «Музей» (Muzeum) з 16 до 20 години. Вхід на захід безкоштовний.

Foto: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Афіша до заходу.

Програма:

  • Вестибюль станції «Площа Республіки» (Náměstí Republiky) – вихід біля торговельного центру «Palladium»

16.00: b11

17.00: The Pointless Teddy Bear

18.00: JR Band

19.30: Big Band VOŠ KJJ

  • Вестибюль станції «Музей» (Muzeum) – лінії А та С

16.00: Hangdrum

17.00: Hangdrum

18.00: Pěvecký sbor DPP

19.00: Pěvecký sbor DPP

Sdílejte článek

Související články

У Чехії відкрили різдвяний збір для українських військових

«Україна колядує» в Чехії. Різдвяна казка від Ірини Федишин

Звичаї і традиції чеського Різдва: що роблять чехи 24 грудня?

Різдвяні традиції чехів: значення Адвенту та адвентового вінка

Související témata:
Українські новини
Дозвілля

Наступні новини