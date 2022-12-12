Різдвяні концерти у празькому метро: жива музика і святковий настрій

Вже завтра, 13 грудня, жителі Праги зможуть насолодитися справжнім музичним дійством просто під час поїздки у столичному метро. Різдвяні концерти відбудуться у вестибюлях станцій «Площа Республіки» (Náměstí Republiky) та «Музей» (Muzeum) з 16 до 20 години. Вхід на захід безкоштовний.