В Україні загинув ще один чеський доброволець

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Про трагедію повідомило видання Blesk.cz. У Твіттері журналісти звернули увагу на допис чеха, який понад півроку допомагає в Україні. «Я щойно дізнався, що вчора загинув ще один із нас. Цей тиждень був невдалим для чехів. Тому запаліть ввечері свічку, він був одним з найкращих», – зазначив він.
Пізніше інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ. «Ми можемо підтвердити, що на вихідних в Україні загинув доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України. Згідно з наявною у МЗС інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік», – сказав речник Деніел Дрейк.
На новину відреагував і чеський президент Петр Павел. Він зазначив, що це сумна звістка, зокрема тому, що він був медиком і допомагав рятувати життя. «Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода», – додав він.
Перший чеський доброволець, родом з містечка Тршебіч, загинув під час боїв у Донецькій області на початку червня. Сталося це внаслідок мінометного обстрілу, в Україні він воював кілька місяців.
Новина про загибель чеха з’явилася всього через два дні після того, як учасники команди «Фенікс» повідомили про серйозне поранення іншого добровольця.
Про діяльність чеських волонтерів в Україні:
«Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі отримав осколкове поранення. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і прогнозувати подальший розвиток подій неможливо», – повідомила команда в суботу.
За даними МЗС, нинішній стан здоров'я добровольця не дозволяє транспортувати його до Чехії. У зонах бойових дій учасники проєкту «Фенікс» допомагають з початку повномасштабного російського вторгнення.