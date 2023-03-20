В Україні загинув ще один чеський доброволець

Про трагедію повідомило видання Blesk.cz. У Твіттері журналісти звернули увагу на допис чеха, який понад півроку допомагає в Україні. «Я щойно дізнався, що вчора загинув ще один із нас. Цей тиждень був невдалим для чехів. Тому запаліть ввечері свічку, він був одним з найкращих», – зазначив він.

Пізніше інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ. «Ми можемо підтвердити, що на вихідних в Україні загинув доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України. Згідно з наявною у МЗС інформацією, це вже другий такий випадок за останній рік», – сказав речник Деніел Дрейк.

На новину відреагував і чеський президент Петр Павел. Він зазначив, що це сумна звістка, зокрема тому, що він був медиком і допомагав рятувати життя. «Я хотів би висловити свої співчуття родині цієї людини, мені дуже шкода», – додав він.

Перший чеський доброволець, родом з містечка Тршебіч, загинув під час боїв у Донецькій області на початку червня. Сталося це внаслідок мінометного обстрілу, в Україні він воював кілька місяців.

Новина про загибель чеха з’явилася всього через два дні після того, як учасники команди «Фенікс» повідомили про серйозне поранення іншого добровольця.

«Один із наших відважних медиків-добровольців на Донбасі отримав осколкове поранення. Наразі його стан стабільний, але ситуація важка і прогнозувати подальший розвиток подій неможливо», – повідомила команда в суботу.