Вечір української поезії у Празі. Про мрії, тепло і любов

Цього четверга, 1 грудня, театр «Divadlo 21» запрошує всіх бажаючих стати частиною літературного вечора української поезії. На ньому можна буде почути вірші сучасних авторів у виконанні професійних акторів, зокрема й тих, які переїхали до столиці через російську агресію в Україні.

Foto: З архіву Каріни Армлос. Афіша до творчого вечора.

«Це буде вечір про тепло, яке відчутно через людські історії. Про мрії, на здійснення яких ми розраховуємо, коли приходять новорічні свята. Про любов, яка має сенс навіть поміж снігу. Про людей, які не втрачають надію, навіть коли дуже болить. Запрошуємо всіх послухати вірші українських авторів, насолодитися вмінням акторів розказати історію, складену із дрібниць», - розповіла редакції організаторка зустрічі, українська письменниця-романістка Каріна Армлос, яка проживає в Празі.

Це вже не перший вечір поезії, який організовують українці у Празі. Під час минулої зустрічі професійні актори під музичний супровід та танцювальну імпровізацію читали вірші Сергія Жадана, Катерини Бабкіної, Юрія Іздрика, Василя Симоненка, Ліни Костенко тощо. Проте гості мали можливість прочитати і свої вірші. Зробити це вони зможуть і цього четверга.

Творчий вечір відбудеться о 19 годині за адресою Záhřebská 468, 120 00 Praha 2 - Vinohrady.