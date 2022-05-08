Відвідайте фестиваль «День Європи» і заспівайте українські пісні

Цьогорічний фестиваль «День Європи» організовано на честь 18-річчя зі дня вступу Чеської Республіки до Європейського Союзу. Програма також спрямована на благодійну діяльність для допомоги Україні.

О 16 годині глядачі зможуть насолодитися музичним подарунком від українських виконавців, які виступлять з програмою «Дякуємо, Європо!». Серед виконавців – лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, Христина Соловій, епатажні «Patsyki z Franeka», а також колектив «B&B Project». Насолодіться мелодійним вокалом та українським фольклором.

Концерт відбудеться в рамках турне «THANK YOU Music Tour». Окрім виступів українських артистів, гості зможуть долучитися до цікавих дискусій, відвідати майстер-класи та багато іншого.