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ZprávyУкраїнські новиниВідвідайте фестиваль «День Європи» і заспівайте українські пісні

Відвідайте фестиваль «День Європи» і заспівайте українські пісні

Дарина Дзюба
Foto: Shutterstock.com

Ілюстраційне фото.

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15:00

Вже цього понеділка, 9 травня, на Стрілецькому острові (Střelecký ostrov) в Празі відбудеться щорічний фестиваль «День Європи».

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Цьогорічний фестиваль «День Європи» організовано на честь 18-річчя зі дня вступу Чеської Республіки до Європейського Союзу. Програма також спрямована на благодійну діяльність для допомоги Україні.

О 16 годині глядачі зможуть насолодитися музичним подарунком від українських виконавців, які виступлять з програмою «Дякуємо, Європо!». Серед виконавців – лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, Христина Соловій, епатажні «Patsyki z Franeka», а також колектив «B&B Project». Насолодіться мелодійним вокалом та українським фольклором.

Концерт відбудеться в рамках турне «THANK YOU Music Tour». Окрім виступів українських артистів, гості зможуть долучитися до цікавих дискусій, відвідати майстер-класи та багато іншого.

Подробиці за посиланням ТУТ.

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