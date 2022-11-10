Виставка «Doll Prague»: у Празі підтримають українських художників-лялькарів

Благодійний проєкт «Посланці миру» на підтримку українських художників-лялькарів є частиною VII Міжнародної виставки професійних художніх ляльок, маріонеток та плюшевих ведмедиків «Doll Prague», яка триватиме у Празі з 11 по 13 листопада.

Foto: www.dollprague.com Шанувальників лялькового мистецтва запрошують підтримати митців з України. Ілюстраційне фото.

За словами організаторів виставки, у ній візьмуть участь понад 80 професійних художників у галузі авторських ляльок та плюшевих ведмедиків, поміж яких буде представлено роботи семи художніх майстрів з Києва, Харкова, Донецька та інших регіонів, які постраждали від російської агресії.

«Ми запросили художників, які безпосередньо постраждали від російської навали і потребують нашої підтримки, показати свої роботи на виставці. Ми знаємо, що ці автори найбільше потребують нашої уваги та допомоги. Ми хочемо показати їм, що те, що вони роблять, має сенс і майбутнє», - йдеться на сайті заходу.

Виставка пройде у великому залі «Palác Lucerna» за адресою Štěpánská 61, Praha 1 .

Графік роботи виставки У п'ятницю, 11 листопада, - з 12 до 20 години У суботу та неділю, 12-13 листопада, - з 9 години 30 хвилин до 19 години

Більш детально ознайомитися з учасниками благодійного проєкту можна за посиланням.