Зустріч зі Святим Миколаєм і не лише. Українців запрошують на святкові заходи

Святий Миколай у Празі

19 грудня Святий Миколай завітає до громадського центру «Світло». Святкова програма розпочнеться о 17 годині за адресою Malé náměstí 9/5, Praha 1.

Foto: Телеграм-канал «Світла» Афіша до заходу.

Організатори заходу просять батьків, які планують привести дітей на свято, заповнити формуляр, щоб вони змогли сформувати подарунки для кожної дитини.

Святий Миколай у Брно

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

Українська ініціатива Південної Моравії та благодійна організація «ADRA» раді привітати дорослих та дітей на зустрічі зі Святим Миколаєм, який цьогоріч завітає до Брно 18 грудня. На гостей чекає виступ талантів Українського культурно-освітнього центру міста, концерт від дитячого вокального ансамблю «Співаночки» тощо.

Більш детально ознаоймитися з програмою заходу можна за посиланням.

Зустріч відбудеться об 11 годині 30 хвилин за адресою Zelný trh 9, Brno.

Онлайн-спілкування зі Святим Миколаєм

Foto: Фейсбук-сторінка Світлани Ройз. Афіша до заходу.

«Свято має бути в будь-які часи! Дітям та дорослим навіть більше, ніж в минулі роки, потрібен дозвіл на відчуття радості. І традиції не можна переривати - контакт, близькість, надія зараз терапевтичні. Ми вигадали невеличкий чат-бот у Телеграмі, щоб діти, які в Україні, і діти, які зараз за кордоном, могли доторкнутись до дива», - пише на сторінці у Фейсбуці відома українська психологиня Світлана Ройз.

Поспілкуватися зі Святим Миколаєм можна за посиланням.

Адвент-концерти в Празькому Граді

До 6 січня 2023 року у Празькому Граді триватиме святкова програма «Золоте Різдво». У середині замку працюватиме різдвяний ярмарок, а уввечері на стінах замку можна побачити світлове шоу. Цими вихідними Празький Град запрошує всіх на Адвент-концерти.

Foto: www.hrad.cz Афіша заходів.

Квитки на концерти та відвідування танцювальної зали Празького Граду безкоштовні, але кількість місць обмежена. Місткість Бальної зали Празького Граду – 350 осіб, місткість собору Святого Віта - 1000 людей.

Більш детально з програмою концертів можна ознайомитися за посиланням.

Різвяна казка у платформі-ZOOM

Неприбуткова організація «МЕТА» запрошує українських дітей, які володіють хоча б мінімальними знаннями чеської мови та відвідують школу в Празі, взяти участь у святковому онлайн-заході «Створюємо Різвяну казку».

Foto: Фейстук-сторінка заходу. Афіша до заходу.

Акція відбудеться 19 грудня о 17 годині на платформі ZOOM. «Спочатку ми робимо маски, а після створюємо коротку розважальну виставу. Приєднуйтесь до нас!», - йдеться на сторінці заходу в Фейсбуці.

Посилання для входу в ZOOM та подальша інформація будуть надіслані після реєстрації.

Творчі майстерні на фестивалі дизайну

Foto: Фейсбук-сторінка заходу. Ілюстраційне фото.

18 грудня об 11 годині на архітектурному факультеті Чеського технічного університету відбудеться фестиваль «UDesign FEST». Організатори заходу запрошують взяти участь у майстер-класах та відвідати публічні лекції та дискусії. Гості матимуть змогу придбати святкові сувеніри, виготовлені дітьми та українськими майстрами, та поласувати смачними традиційними стравами.

Фестиваль відбудеться за адресою Thákurova 9, Praha 6 – Dejvice. Вхід вільний, а добровільні пожертви підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від війни та будівництво притулків для тварин в Україні.

Реєстрація на захід за посиланням.