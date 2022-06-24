«Звільніть захисників Азовсталі»: мітинг на підтримку полонених у Празі

Демонстрація із назвою «Azovstal. Free Mariupol defenders» проходитиме у найбільших європейських містах. Не омине вона і чеську столицю – Прагу. Захід відбудеться 25 червня о 17 годині на площі Палацького (Palackého náměstí). Подію організовують спілки «Допомога 128» і «Українська Європейська Перспектива».

Foto: Архів організаторів заходу. Архів організації «Допомога 128».

Мета демонстрації – нагадати світу про героїзм українських захисників, привернути увагу міжнародних організацій та забезпечити постійний моніторинг ситуації від третьої сторони на непідконтрольній території України.

«Кожен боєць повинен перебувати в належних умовах, бути забезпеченим усім необхідним та повернутися додому якнайшвидше!» – пишуть організатори заходу, які прагнуть привернути увагу іноземної спільноти до захисників Азовсталі та російської агресії в Україні.

Під час демонстрації вітатимуться українська символіка та плакати із лозунгами.