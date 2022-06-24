Hlavní obsah

Найкрасивіші чеські водосховища. Вирушіть у подорож до води

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Чи знаєте ви, де в Чехії найкрасивіші вітряні млини?

Дарина Дзюба, Міхаела Трохова

Найкращі велодоріжки в Чехії, які до снаги навіть дітям

Дарина Дзюба, Деніса Хньоупкова
ZprávyУкраїнські новини«Звільніть захисників Азовсталі»: мітинг на підтримку полонених у Празі

«Звільніть захисників Азовсталі»: мітинг на підтримку полонених у Празі

Дарина Дзюба
Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

Reklama

19:00

Приходьте на одну із площ Праги, аби підтримати захисників Азовсталі та віддати свій голос за їхнє визволення з російського полону.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Демонстрація із назвою «Azovstal. Free Mariupol defenders» проходитиме у найбільших європейських містах. Не омине вона і чеську столицю – Прагу. Захід відбудеться 25 червня о 17 годині на площі Палацького (Palackého náměstí). Подію організовують спілки «Допомога 128» і «Українська Європейська Перспектива».

Foto: Архів організаторів заходу.

Архів організації «Допомога 128».

Мета демонстрації – нагадати світу про героїзм українських захисників, привернути увагу міжнародних організацій та забезпечити постійний моніторинг ситуації від третьої сторони на непідконтрольній території України.

«Кожен боєць повинен перебувати в належних умовах, бути забезпеченим усім необхідним та повернутися додому якнайшвидше!» – пишуть організатори заходу, які прагнуть привернути увагу іноземної спільноти до захисників Азовсталі та російської агресії в Україні.

Під час демонстрації вітатимуться українська символіка та плакати із лозунгами.

Детальніша інформація за посиланням ТУТ.

Sdílejte článek

Související články

Рахунок за біженців: соціальні виплати є найбільшими

63% біженців у Чехії планують повернутися до України після закінчення війни

«Повертатися до України – як стрибати з парашутом. Ніколи не знаєш, чи відкриється він»

Пережила п'ять операцій і маріупольське пекло. Ольга в Чехії починає з нуля

Související témata:
Українські новини

Наступні новини