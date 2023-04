Rusko cílí tajnou zbraň na klíčového pomocníka Ukrajinců

Vyplývá to z utajených dokumentů amerických zpravodajských služeb, které získal deník The Washington Post (WP).

Americké tajné služby mají dále za to, že ruské útoky na Starlink byly namířeny primárně do oblasti Bachmutu na východě Ukrajiny, kde se už měsíce odehrávají ty nejtěžší boje. A Rusko se marně snaží město dobýt.

„Zdá se, že jejich oblast působnosti zahrnuje celou Ukrajinu,“ myslí si však Brian Weeden, ředitel programového plánování v nadaci Secure World Foundation. „Veřejná dokumentace, kterou máme k dispozici, hovoří o tom, že se jedná o obranný systém, kdy by Rusko Tobol použilo k odhalení nepřítele, který by se snažil rušit nebo narušovat ruské satelity. Systém by tyto rušivé signály analyzoval a pak by vysílal protisignál, který by se snažil rušení znemožnit,“ řekl Weeden. „Ale pokud toto dokážete, pravděpodobně můžete tytéž schopnosti využít k útočnému rušení cizích satelitů,“ dodal.