Špatná zpráva před letní dovolenou: Letiště v celé Evropě očekávají zpoždění

Rozhovor si můžete poslechnout i v audioverzi.

Léto bude podle všeho nad očekávání dobré. Ještě na přelomu roku, kdy byla na vrcholu varianta covidu omikron, bylo velmi těžké odhadnout, kolik odbaví pražské letiště v roce 2022 cestujících. Finanční plán počítá s objemem 8,6 milionu cestujících.

„Hned v prvních dvou měsících jsme byli minus 25 procent. Pak do toho přišla ukrajinská krize, což pro nás znamenalo i po zrušení letů do Ruska v souhrnu úbytek půl milionu cestujících,“ říká v Agendě SZ Byznys Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha.

Pak se karta obrátila v souvislosti s rozvolňováním restrikcí kvůli covidu. „My budeme mít určitě, nebo doufejme, 9 a půl milionu odbavených cestujících, což je dvakrát tolik než v loňském roce. Ale pořád je to bohužel ani ne 60 procent předcovidových čísel,“ přiznává.

Prioritou je podle něj návrat k vyrovnanému hospodaření a obnovení všech linek. Dosud pokulhává například spojení s Asií.

Novinky v letní sezoně Letiště Praha Nabídne 147 destinací. V rekordním roce 2019 se z Prahy létalo do 190 destinací. Nová místa v nabídce letních pravidelných letů: Rijád, španělské Alicante a Almería, portugalské Faro a Porto, řecké ostrovy Mykonos a Santorini, černohorský Tivat. Noví dopravci: Air Montenegro, norský Flyr, saúdskoarabský Flynas, islandský Play a turecký SunExpress. Do oblíbených destinací, jako je Londýn, Amsterdam nebo Paříž, navýší frekvenci letů. Od 27. května plánuje zahájit provoz letecká společnost Delta Air Lines mezi Prahou a New Yorkem z letiště JFK s každodenní frekvencí.

Uvědomuje si, že vývoj vzhledem k inflaci nemusí být tak optimistický, jak ho vidí teď. Lidé mohou na cestování začít šetřit. „Na druhou stranu vidíme, že Češi si nechtějí odpustit požitky spojené s pobytem u moře, a to převažuje nad vývojem nákladů domácností a do letní sezony se to zatím nepromítlo,“ říká s úlevou.

Horší je to s růstem cen paliv. To může prodražit letenky. Příští rok podle ředitele letiště klidně o jednotky procent. Letos to tak ještě nevidí.

„Pokud má letecká společnost naplánovanou kapacitu, tak dělá všechno pro to, aby ji naplnila. Může se tedy naopak stát, že bude výprodej některých volných sedadel za výhodné ceny,“ říká Jiří Pos. Momentálně nemá informace o tom, že by některý z dopravců měl finanční problémy. Pokud přijdou, tak na přelomu roku.

Z posledního průzkumu to vypadá, že se může výrazně zvýšit míra zpoždění, a dokonce některé lety rušit. Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha

Chybí lidé

Zásadní problém je ale podle ředitele pražského letiště jinde. Neobsazené pracovní pozice hlavně při odbavení a bezpečnostní kontrole mohou zpožďovat lety. Až o desítky minut. Problém má celá Evropa.

„Nejde jen o pražské letiště, týká se to celého segmentu. Dokonce z posledního průzkumu to vypadá, že se může výrazně zvýšit míra zpoždění, a dokonce některé lety rušit, protože není letecký personál, piloti a palubní průvodčí u některých leteckých společností. A to samé na letišti, takže pokud bych mohl dát dobrou radu, tak přijít dříve, projít si odbavením a bezpečnostní kontrolou co nejdříve,“ radí šéf Letiště Praha.

Snaží se nabírat zejména studenty na kratší směny, kteří by pokrývali provozní špičky. Přiznává ale, že zájem vázne v obrovské konkurenci zásilkových a jiných služeb. „Letadlo odněkud už ráno vyletí zpožděné a nabaluje se to celý den. Vliv na zpoždění není vždy jen od letiště, je to celý soubor vlivů včetně řízení letového provozu,“ tvrdí Jiří Pos.

Evropa má problém

Po rozvolnění cestovních omezení v březnu 2022 došlo k výraznému nárůstu poptávky po letecké dopravě. Počet odbavených cestujících na evropských letištích jen mezi únorem a březnem vystoupal o 36 procent a meziročně jde dokonce o šestkrát vyšší počet.

Letiště a handlingové společnosti, tedy ty, které zajišťují odbavení cestujících a letadel, ale vycházejí z covidové krize se značně vyčerpanými zdroji. Během covidu docházelo k hromadnému propouštění v letech 2020 a 2021, letiště a handlingy získaly podle jejich zástupců mnohem menší část státní podpory než letecké společnosti.

Jiří Pos, předseda představenstva Letiště Praha Do čela představenstva byl zvolen 30. 8. 2021. Do společnosti se vrátil po 7 letech. Na letiště nastoupil v roce 2006, v letech 2011 až 2014 byl předsedou představenstva a jeho generálním ředitelem. V letech 2014 až 2015 působil v Českém Aeroholdingu jako člen představenstva. Po odchodu rozvíjel své soukromé podnikatelské aktivity, zejména v oblasti civilního letectví a cestovního ruchu. V letech 2019 až 2021 působil také jako jednatel společnosti Letiště Karlovy Vary. Svou kariéru v letectví zahájil v roce 1986 v Českých aeroliniích, kde pracoval 20 let. U českého dopravce působil v letech 1994 až 2001 v zahraničí a v letech 2003 až 2006 byl viceprezidentem pro pozemní provoz. Vystudoval ČVUT v Praze a na Fakultě strojní absolvoval obor ekonomika letecké výroby.

Vzhledem k těmto důvodům lze podle sdružení evropských letišť ACI Europe během hlavní sezony očekávat výrazné provozní komplikace. Z právě dokončeného průzkumu mezi evropskými letišti vyplývá, že 66 procent letišť očekává nárůsty zpoždění. Víc než třetina očekává, že nedostatek personálu bude ovlivňovat provoz i po skončení letní sezóny.

