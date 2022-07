Polovina Česka má pomalý internet

V digitálním světě internetu je to podobné, připojení ke světové síti má skoro každá domácnost (89 %), ale vysokorychlostní připojení k internetu je dostupné jen na 52,5 procenta území, což odpovídá až 22. místu v EU. Například v sousedním Německu, které se umístilo na 14. místě, pokrývá vysokorychlostní internet 74,9 procenta území a v sousedním Polsku například 70 procent území.

V Česku je dostupnost vysokorychlostního internetu nejhorší v málo osídlených oblastech. Pokrytí tu dosahuje pouhých sedm procent. Horší už je to jen v Řecku, kde takové oblasti nejsou pokryty vůbec. Průměr EU přitom dosahuje 37 procent a nejlépe si vedou státy jako Malta, Nizozemsko či Lucembursko, kde se pokrytí blíží stu procent.

„Internet pro domácnosti není možné rozvíjet bez kopání do země a kopání vyžaduje povolení. Proces získání těchto povolení v České republice trvá bohužel neskutečně dlouho,“ podotýká Martin Orgoník, ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost ve společnosti T-Mobile Czech Republic.

„Mnoha uživatelům mohou sítě s ‚nevelmi vysokou kapacitou‘ pro jejich potřeby dostačovat,“ vysvětluje bývalý předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. „Ale i to se postupně mění s tím, jak rostou preference uživatelů směrem k video obsahu na vyžádání, a tím i náročnost domácností na objem dat,“ dodal.

Česko ve srovnání s ostatními zeměmi pokulhává také v digitalizaci státní správy. Její úroveň totiž odpovídá 20. místu v EU, vyplývá to z dat indexu DESI. V něm jednotlivé státy dostávají body v kategoriích, jako jsou otevřená data, úroveň e-governmentu pro občany i firmy či třeba možnosti automatického předvyplnění online formulářů.

Přes tyto překážky se však Češi učí komunikovat se státem online, e-government u nás využívá 68 procent populace. To sice odpovídá 15. místu v EU, každopádně z dlouhodobého hlediska se situace u nás zlepšuje. Například ještě v roce 2013 s úřady online komunikovalo jen 29 procent Čechů.

Nadprůměrně si vedeme i v dostupnosti platebních terminálů, v jejich přepočtu na obyvatele je Česko v EU na 11. místě. Předčí například Švédsko, Dánsko či Německo, ve kterých jsou platební terminály dostupné nejméně v EU. Zatímco u nás na tisíc obyvatel připadá 27,4 platebního terminálu, u našich západních sousedů je to pouze 11,7.

Platební terminály jsou dostupnější převážně v jihoevropských státech. „Souvisí to jednoznačně s turismem, protože turisté zjistili, že je podstatně jednodušší platit kartou, než se bát, že někde ztratí svoji pracně vydělanou hotovost,“ vysvětluje mluvčí Global Payments Ondřej Holoubek.

Obchodníci na jihu Evropy turistům velmi aktivně vycházejí vstříc, výjimkou je pouze Chorvatsko, kde se někdy nedá zaplatit kartou vůbec. „Zde to ovšem souvisí s elektronickou evidencí tržeb, protože někteří tamní podnikatelé nechtějí danit příjmy,“ míní Holoubek.

V Česku připadá na 10 tisíc obyvatel 4,9 bankomatu. To odpovídá v rámci EU 22. pozici. Nicméně menší počet bankomatů nemusí nutně znamenat jejich nedostatek, může totiž naopak poukazovat na to, že se daří přesouvat bankovnictví do digitálního prostoru.