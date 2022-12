Penězovod do Xixoia vyschl, lidé po razii přestali kupovat tokeny

„Nyní se tranše logicky neprodává. Co vím, tak se prodej zastavil všem. Budeme situaci řešit. Buď to ukončíme, nebo necháme doběhnout, případně oslovíme naše tokenholdery a nabídneme jim odkup i s ročním zúročením,“ popsal možné scénáře Zavoral.

Token je obdoba digitálního dluhopisu. Vydavatelé tokenů slibují, že se s lidmi v budoucnu rozdělí například o výnosy a zisky z podnikání, které z tokenů financují. Tento druh investic ale zatím v Česku nepodléhá jakékoliv regulaci a dohledu, jak již dříve upozornila Česká národní banka a Ministerstvo financí. Jsou to proto vysoce rizikové investice.

Samotné Xixoio prodává tokeny s tím, že získaný kapitál bude investovat do vytvoření komplexní platformy, která má firmám sloužit právě pro vydávání tokenů. Xixoio podpořilo prodej svých vlastních tokenů masivní reklamní kampaní za desítky milionů korun. Společnost se na začátku roku krátkodobě zviditelnila rovněž spoluprací se známým investorem Radovanem Vávrou. To vše pomohlo výraznému růstu klientů i vybraných peněz.

„O tokenizaci se zajímáme již delší dobu. Xixoio jsme tedy využili čistě jako jedinou známou platformu u nás, která již tyto služby poskytuje a umožnila nám vydat náš digitální token. Podařilo se prodat token A11× v objemu zhruba 3 miliony korun. To je vzhledem k ročním tržbám naší společnosti ve výši kolem 330 milionů marginální částka a poměrově odpovídá míře rizika, se kterou jsme do celého projektu šli,“ řekl pro SZ Byznys Zavoral.

Zavadil z Endless trial si zatím spolupráci s Xixoio pochvaluje. „Já jsem si společnost najal, aby mi přinesla kapitál, což se stalo. Udělali tedy přesně to, co deklarují, že umí a chtějí dělat,“ říká. Zároveň zdůraznil, že podezření kolem Xixoia pro něj nic neznamenají a nemá důvod věřit všemu, co se píše. Přesto připouští, že další byznys s Xixoio není jistý. „Co se týče další spolupráce s Xixoio, uvidíme, jak bude celá kauza pokračovat. V plánu mám prodat další tranši tokenů,“ dodal Zavadil.