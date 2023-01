První stávka po mnoha letech. Kvůli mzdám se zastaví továrna Nexenu

Ano, jako odbory vidíme, že je před námi problematické období, nikdo neví, jestli to bude trvat pouze měsíc, vstupují do toho různé faktory. Jde hlavně o přerušení dodávek z Číny, a co se týče konkrétně Toyoty, tak hlavně od firmy JTec z Plzně.

Určitě se to dotkne všech subdodavatelů, protože Toyota živí nebo jsou na ni navázány další desítky různých dodavatelů. Jako odbory nás bude zajímat, jak to řeší jednotlivé firmy, a postarat se o to, aby ti zaměstnanci na tom byli co nejméně biti.