Radní schválili pomoc Pražské plynárenské, firmě chybějí miliardy

Pražští radní podnikli důležitý krok v rámci pomoci dodavateli energií Pražská plynárenská. Firmě odsouhlasili půjčku ve výši dvou miliard korun. Potvrdil to radní Jan Chabr (TOP 09). Úvěr bude muset schválit ještě příští týden zastupitelstvo. Další miliardy bude firma potřebovat od bank. Městem vlastněný podnik je pod finančním tlakem kvůli vysokým cenám plynu a souvisejícím nákladům.

„Povinnost výrazného navýšení zásoby zemního plynu v podzemních zásobnících pro zimní sezónu 2022/2023 představuje pro Pražskou plynárenskou výrazně větší nároky v oblasti financování, a to v řádu miliard,“ řekl Chabr.

Již dříve radní uvedl, že na samotný provoz firma peníze má. „Pád firmy nehrozí. Společnost má navíc otevřené úvěrové linky u bank. Pokud jde o potřebu posílení kapitálu, tak to teď na trhu řeší všichni, jen u Pražské plynárenské je to vidět díky tomu, že je to městský podnik,“ doplnil Chabr.