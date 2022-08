V Roztokách dávají světu vynálezy, které významně šetří spotřebu elektřiny

Petr Liškář aktuálně pracuje na zlepšováku týkajícím se leteckých motorů. „Je to elektrifikovaná pohonná jednotka pro kolmo startující letouny. I v případě, že by jednotlivé dílčí komponenty motoru nefungovaly správně, nebo došlo k jejich poškození, tak by to nemělo mít dopad na celou jednotku. Měla by si s tím dokázat poradit a nepřestat se točit,“ vysvětluje Petr Liškář pro SZ Byznys, na čem právě pracuje. Prototyp má představit příští léto.