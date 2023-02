Řetězce tlačí na zlevnění potravin. Výrobci oprášili téma vysokých marží

Přes média vzkázal, že nechce zasahovat do volného trhu, ale druhým dechem řetězce vyzval, ať vysoké ceny cukru vysvětlí, a zeptal se jich, kdy zlevní.

V Evropě se propadá například cena mléka. „V únoru by litr mléka mohl zlevnit o 50 haléřů,“ říká Jiří Kopáček, předseda Českomoravského svazu mlékárenského. Zlevňuje také pšenice a kukuřice.

Od ledna 2023 platí vládní strop na ceny elektřiny a plynu, které jsou jednou z hlavních příčin drahých potravin. Tržní cena se v posledních dnech dokonce dostává pod strop. Energie tak mohou být také jedním z důvodů, proč teď obchodníci tlačí na výrobce potravin, aby zlevnili. A ti se vehementně brání. Náklady do cen totiž přenášejí postupně a se zpožděním i několika měsíců, tvrdí.

„Nerozvířil to cukr, obchodní přirážky řetězců jsou dlouhodobým problémem, obecně je potřeba si to vyříkat,“ říká k nejnovější schůzce potravinářů, Agrární komory a také předsedy vlády šéfka Potravinářské komory Dana Večeřová.

Výsledkem schůzky je, že se cenotvorba prověří na všech úrovních vertikály, tedy od zemědělce přes zpracovatele až po obchodníka. Co to znamená, není jasné, metodika se bude teprve ladit.

„Neplatí to u základních potravin, ale u vysoce zpracovaných potravin jsou přirážky v mnoha případech 200 procent i více. Chceme vědět, jak cena vzniká a kde například končí těch třicet korun, když zemědělec prodá jablka za 10 korun a v obchodě stojí 40 korun,“ řekla redakci SZ Byznys Večeřová.

Potravináři a zemědělci zároveň ujišťují, že jim nejde o zastropování cen potravin ani stanovení hranice marží, resp. obchodních přirážek. Což by stejně bylo politicky a legislativně neprůchodné a také z pohledu Evropské unie to odporuje pravidlům volného trhu.

Snad i proto premiér Petr Fiala ve čtvrtek pověřil ministra zemědělství Zdeňka Nekulu, který dostal za úkol svolat širší schůzku, na níž by byli zástupci zemědělců, potravinářů i obchodních řetězců. „Je potřeba si tady v tom udělat jasno,“ řekl Fiala a dodal: „Na tomto jednání by se společně řešily otázky vysokých cen potravin, se kterými chceme určitě něco udělat.“

Co s tím však vláda chce dělat, není jasné. Mluvilo se například o sjednocení desetiprocentní a patnáctiprocentní DPH z přidané hodnoty, to by však byl kosmetický zásah. Ceny potravin, nápojů a tabáku v prosinci meziročně vzrostly o 18,8 procenta.