Video: Nevidomý Ukrajinec venčí psa i při ruském ostřelování

„Samozřejmě. Byl to dárek od mé ženy k mým šedesátým narozeninám. Ráno spolu chodíme na procházku. Venčím ho třikrát denně, a to i v těchto podmínkách. Samozřejmě se bojí. Když je silné ostřelování, chce se schovat. Snažím se ho rozptýlit míčem. Modlíme se. Jsem věřící člověk. Doufám, že mě Bůh ochrání. Když procházím kolem kostela, prosím Boha, aby přinesl naší zemi mír.“

„Není, co říct. Nemám žádné plány, žádné myšlenky na budoucnost. O všem se teď rozhoduje v boji. Co můžeme dělat?“ ptá se sám sebe další obyvatel města.

Místní si už na neustálé boje zvykli. „Dříve jsme se báli výbuchů. Teď už jsme si na ně zvykli. Dokonce dokážeme rozeznat, o jaké zbraně jde. Pokusíme se přežít. Jediné, co chceme, je mír. Chceme, aby to všechno skončilo. Chceme žít v míru,“ říká s pláčem žena.

Ukrajinské síly mají v současnosti pod kontrolou 10 procent Luhanské oblasti včetně Severodoněcku, Lysyčansku a okrajových částí Rubižného. „Lidé už vyčerpali všechnu vodu. Teď už není čím splachovat záchody. Na to jsme tu vodu používali. Včera jsme šli do jiné čtvrti požádat o vodu. Dali nám 36 litrů ve dvou nádobách. Ale ten člověk byl nervózní, protože o pomoc žádá tolik lidí. Ale co si počít bez vody?“ říká z okna svého bytu Ljudmyla. „Město nám nějakou vodu stále dodává. Jsme za to vděční. Je dobře, že se tam také ještě dá dojet,“ vysvětluje další z místních.