Notičky: Hložek jezdí prstem po mapě a Rosickému se rýsuje další varianta

Nikdy nezaškodí připravit si malý přehled toho, co nás čeká. A ve fotbale toho bude ještě dost. Zkusil jsem vybrat alespoň to nejdůležitější.

V nejbližších dnech by se mělo rozjasnit kolem další budoucnosti Adama Hložka. Únavová zlomenina v minulé sezoně všechny nalinkované plány škrtla a posunula o rok. Své 20. narozeniny už by ale 25. července měl Adam Hložek oslavit coby hráč jiného klubu nežli Sparty.

Z lety dobře prověřených zdrojů ke mně dorazila zpráva, že to bude klub kvalitní, ale nikoli z té absolutní špičky. Tedy nikoli Bayern Mnichov nebo Liverpool, o kterých se ještě před rokem či dvěma v souvislosti s Hložkem také spekulovalo.

Teď se v médiích a na sociálních sítích rozvířil rej variant, z nichž jedna bude ta pravá a další slouží buď jako skutečná, nebo spíše předstíraná konkurence, která spoluvytváří tlak na „našlehání“ co nejlepších podmínek pro Spartu, hráče, potažmo i jeho agenta Pavla Pasku, který i v 78 letech nijak nepřibržďuje a naopak rozjíždí svoji další velkou show.

Skončí tedy Adam Hložek v Leverkusenu, Seville, ve West Hamu či snad v Neapoli? Dříve ho chtěli i v Lipsku či v Dortmundu. Jednání by měla spět do finiše. A vedle cílové stanice bude rozhodně zajímavá i transferní cena hráče.

V tomto směru by mnohé rekordy mohl trhnout případný přestup Paskova superklenotu jménem Patrik Schick. V Leverkusenu ale říkají: „Ne, teď ho rozhodně nepustíme.“ Můžeme se tedy dočkat leverkusenské spolupráce Hložek–Schick. V tom případě by si jistě nejen Němci vzpomněli na to, jak si kdysi v Dortmundu došli spolu bok po boku za titulem Tomáš Rosický s Janem Kollerem.

Právě Tomáš Rosický má teď ale coby sportovní ředitel pražské Sparty trochu jiné starosti. Už proto, že nedávno veřejně slíbil, že nezíská-li Sparta titul, otevře jednání o svém dalším setrvání ve funkci. Což se asi dá přeložit tak, že se Rosický zeptá Daniela Křetínského, zda ho ve Spartě nadále chce.

Předpokládejme, že už má Rosický rozjetá jednání s jedním či více kandidáty na pozici trenéra. Kdyby teď měl ale padnout i Rosický osobně, mohlo by jít tohle celé takříkajíc „do kopru“. A než by Sparta našla nového sportovního ředitele a ten svého nového trenéra, už by při tradiční sparťanské rozvleklosti mohlo být pomalu září, když to trochu přeženu.

Takže pokud majitel klubu Daniel Křetínský nemá v šuplíku dopředu hotový ďábelský plán B, třeba s novým sportovním ředitelem Bořkem Dočkalem, což by jistě uvítali u Paskovy konkurence, konkrétně ve firmě Sport Invest, jeví se nyní Rosického pád jako nepravděpodobný.

A koho že si Rosický přivede coby nového trenéra? V zákulisí padala německá jména Matthiase Sammera a hlavně Heika Herrlicha. Teď ze zákulisí proskočila varianta jménem Adrián Guľa. V minulosti se slovenským vyznavačem kombinačního fotbalu Sparta několikrát koketovala, ale nikdy to neklaplo. Rosického představám o fotbale by, myslím, Guľův styl odpovídal.

Jenže ve sparťanských personálních rozhodnutích často hraje roli faktor „A co by tomu řekli fanoušci?“. Těm by asi bylo divné, proč Sparta angažuje trenéra, který s Viktorií Plzeň skončil v české lize pátý. A ve Wisle Krakov ho nyní vyhodili v průběhu sezony, kterou slavný klub zakončil sestupem.

Ale čeká nás toho ještě víc. V neděli vyvrcholí baráž o účast v lize. Ve středu se na nominační tiskové konferenci trenéra Šilhavého dozvíme, kdo z reprezentantů bude ochoten zúčastnit se červnového programu Ligy národů. A v rámci srazu si v neděli 29. května jeden z nich převezme trofej pro Fotbalistu roku 2021. V březnu asociace ceremoniálem nechtěla narušovat koncentraci hráčů na baráž o MS, takže se vyhlášení tradiční ankety posunulo poněkud bizarně až sem.

Pak nás čeká kvarteto duelů Ligy národů (2. 6. Česko–Švýcarsko, 5. 6. Česko–Španělsko, 9. 6. Portugalsko–Česko a 12. 6. Španělsko–Česko) a 17. června následuje valná hromada Fotbalové asociace ČR, na které proběhne pokus odvolat z funkcí českého místopředsedu Jana Richtera a šéfa ŘKČ Martina Drobného.

Den nato se v Kroměříži koná unikátní setkání členů Klubu ligových kanonýrů. A „střílet ostrými“ se nejspíš bude i 21. června na grémiu ligových klubů, kde by se opět měla otevřít debata o způsobu prodeje televizních a sponzorských práv. Také by se tam měl vylosovat příští ročník profesionálních soutěží.

A pak že bude v létě nuda.

Kouzelník týdne: Martin Svědík

Mol Cup, tedy domácí pohár, je svým způsobem soutěž, v níž si své sny mohou naplnit „ti ostatní“, tedy ti, kteří ve svých limitovanějších podmínkách těžko nasbírají síly potřebné k tomu, aby udeřili i na ligový titul.

V poháru nemusíte být lepší než 15 ligových soupeřů. Stačí vyhrát zhruba 5 utkání, v tom je prostě pohár specifický. A umí rozdávat krásné dárky.

Jako třeba Petru Uličnému, oblíbenému trenérskému bardovi, kterému první trofej v kariéře přičaroval v jeho 62 letech. A že z toho byl tehdy v Plzni po výhře olomouckého týmu nad Spartou pěkně naměkko. To se stalo před 10 lety.

Oslavu šedesátky už měl za sebou i Bohumil Páník, když v květnu 2017 slavil pohárový triumf Zlína.

A dalším moravským vítězem se stal tento týden ve středu tým Slovácka. Jeho trenér Martin Svědík získal svou první trofej už ve 47 letech, takže bude zajímavé sledovat, jaká se před ním ještě vyrýsuje kariérní perspektiva.

Na cestě do finále poháru zdolal jeho tým Zbuzany, Karvinou, Olomouc a Hradec Králové. Někomu to možná přijde jako příliš snadná cesta. To je věc pohledu. Ve finále ale „svědíkovci“ zdolali Spartu 3:1 a nikdo nemohl říct ani „ň“. Dokonce ani cosi o pohárové náhodě. Ze tří předchozích duelů, které spolu oba celky svedly v ligové sezoně, totiž Slovácko vyhrálo dva.

Svědíkova cesta postavená na paličatosti, neústupnosti a leckdy až nevybíravém jednání s hráči slavila ve Slovácku triumf. Zároveň jde o mix vlastností, se kterými by Svědík asi jen složitě fungoval v napomádovaném klubu, jako je Sparta, kde se víc než trénování musíte nejspíš věnovat vnitřní politice plné kompromisů. A to by nejspíš pro povahu Martina Svědíka nebylo to pravé. Uvidíme, nechme se překvapit.

Směrem k finále poháru nemůže scházet ještě jedna poznámka: Strahovští pánové, opravdu vám přijde jako prima nápad budovat atmosféru svátku fotbalu jeho prolnutím s kynologickým cvičením Policie ČR? Retro sice frčí, ale zastrašování fanoušků štěkajícími vlčáky, mezi kterými se třeba museli proplétat i hráči vhazující aut, patří snad už do nějaké úplně jiné éry.

„Nebuď zvědavej, budeš brzy starej,“ praví jedno z českých rčení. Nevím, jak vy, ale já jsem „zvědavej“ hrozně, možná proto dělám novináře. A všem zvědavcům můžu tuhle profesi jenom doporučit. Takže kam půjde Hložek? A kdo povede Spartu? Snad už to brzy vypátráme.