Масопуст або Масляна по-чеськи. У Празі пройде традиційна карнавальна хода

«Масопуст» дослівно перекладається як «піст без м'яса» або «Масляна по-чеськи». Це зимове свято, яке дуже люблять і шанують чехи. Починається Масопуст після 6 січня, тобто відразу після Дня трьох королів (Den tří králů) і триває до 40-денного пасхального посту.