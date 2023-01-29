Масопуст або Масляна по-чеськи. У Празі пройде традиційна карнавальна хода

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18 лютого у Празі відбудеться карнавальна хода з нагоди святкування давнього свята - Масопусту (Masopust).
Традиційна карнавальна хода розпочнеться від Лоретанської площі (Loretánské náměsti) та пройде через Малу Страну (Malá Strana) до Кампи (Kampa), де відбудеться низка святкових заходів.
«Масопуст» дослівно перекладається як «піст без м'яса» або «Масляна по-чеськи». Це зимове свято, яке дуже люблять і шанують чехи. Починається Масопуст після 6 січня, тобто відразу після Дня трьох королів (Den tří králů) і триває до 40-денного пасхального посту.
У останні дні Масопусту в Чехії щорічно проводяться маскаради. Люди перевдягаються в костюми мисливців, крамарів, а також інших улюблених героїв. Традиційним на цих святах є образ ведмедя.
Усі бажаючі відвідати ходу зберуться 18 лютого о 13 годині перед корчмою «U Černého vola» за адресою Loretánské náměsti 107/1, Praha 1 - Hradčany.
Більш детально ознайомитися із заходом можна за посиланням.