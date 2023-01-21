«Носоріг». У Празі покажуть український фільм про епоху 90-х

Článek
24 січня кінотеатр «BIO | OKO» запрошує шанувальників українського кіно на перегляд художнього фільму «Носоріг» режисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова.
У основі сюжету фільму - історія, що ґрунтується на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой стрічки Вова на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.
Світова прем'єра «Носорога» відбулася у вересні 2021 року в рамках офіційної конкурсної програми «Горизонти». В Україні ж стрічку вперше показали ще восени минулого року на міжнародному кінофестивалі «Київський тиждень критики».
Початок показу кіностічки розпочнеться о 20 годині 30 хвилин за адресою Františka Křížka 15, Praha 7 – Holešovice.
Придбати квитки можна за посиланням.