«Носоріг». У Празі покажуть український фільм про епоху 90-х

У основі сюжету фільму - історія, що ґрунтується на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой стрічки Вова на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.