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ZprávyУкраїнські новини«Носоріг». У Празі покажуть український фільм про епоху 90-х

«Носоріг». У Празі покажуть український фільм про епоху 90-х

Наталія Драган

Ілюстраційне фото.

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10:00

Показ фільму відбуватиметься українською мовою з чеськими субтитрами.

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24 січня кінотеатр «BIO | OKO» запрошує шанувальників українського кіно на перегляд художнього фільму «Носоріг» режисера і колишнього політв'язня Кремля Олега Сенцова.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до заходу.

У основі сюжету фільму - історія, що ґрунтується на реальних подіях 90-х років в Україні. Головний герой стрічки Вова на прізвисько Носоріг потрапляє у кримінальний світ і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував.

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Світова прем'єра «Носорога» відбулася у вересні 2021 року в рамках офіційної конкурсної програми «Горизонти». В Україні ж стрічку вперше показали ще восени минулого року на міжнародному кінофестивалі «Київський тиждень критики».

Початок показу кіностічки розпочнеться о 20 годині 30 хвилин за адресою Františka Křížka 15, Praha 7 – Holešovice.

Придбати квитки можна за посиланням.

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