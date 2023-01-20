«Живі ланцюги» у Празі та Брно. Акції з нагоди Дня Соборності України

Щороку 22 січня в Україні відзначають важливе державне свято - День Соборності України. Цього дня в 1919 році у Києві було проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки і Україна стала єдиною державою.

З цієї нагоди 22 січня у Києві на мосту Патона відбудеться традиційна акція з назвою «Живий ланцюг Соборності», який символічно з'єднає лівий та правий береги Дніпра.

Прага та Брно теж долучаться до цієї події. «Ми ж з вами символічно об'єднаємо два береги Влтави у Празі, підтримавши у такий спосіб Соборність України, а також подякувавши українським захисникам, які боронять зараз не лише Україну, але й цілу Європу. Ми також подякуємо дружній Чехії за підтримку та солідарність з Україною. Приходьте з родинами і друзями і не забудьте гарний настрій, українську та чеську символіку», - повідомляють організатори на сторінці заходу у Фейсбуці.

Акція у Празі відбудеться об 11 годині біля пам’ятника Карлу ІV на початку Карлового мосту з боку церкви святого Климента. Точна локація тут.

У Брно - об 11 годині 30 хвилин на Моравській площі біля памʼятнику Йоштові за адресою Moravské náměstí 611/6, Brno.