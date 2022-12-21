«Світло для України». У Празі на хвилину погасне різдвяна ялинка

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«Незадовго до восьмої години вечора на Староміській площі на хвилину вимкнуть освітлення ялинки. У заході візьму участь особисто я та Тимчасово повірений у справах Посольства України в Чеській Республіці Віталій Усатий. Також буде аудіозвернення президента України Володимира Зеленського з проханням взяти участь у зборі для закупівлі генераторів», – повідомив чеському виданню «Lidovky.cz» мер Праги Зденек Гржіб.
Українські політики закликають весь західний світ приєднатися до акції, аби показати свою солідарність з Україною, що нині переживає нелегкі часи без світла, опалення та води.
«Дуже важко пояснити людям поза зоною бойових дій, як живеться в Україні. Мета акції - привернути увагу до неї саме 21 грудня, у найтемніший день у році. Ми хочемо закликати всіх людей у світі на годину вимкнути вогні на новорічних декораціях і ялинках і подумати про те, як нині живеться в Україні», – розповіла народна депутатка України і одна з організаторок акції Леся Василенко.