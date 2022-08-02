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ZprávyУкраїнські новиниУ Чехії очікується до 34 градусів тепла, метеорологи попереджають про пожежі

У Чехії очікується до 34 градусів тепла, метеорологи попереджають про пожежі

ČTK, Наталія Драган
Foto: ČTK

Ілюстраційне фото.

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19:00

У середу, за словами метеорологів, у більшій частині Чехії очікується сильна спека та можлива загроза пожеж.

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У середу на заході та північному заході Чехії стовпчики термометрів можуть досягти 34 градусів за Цельсієм. Через високі температури та відсутність опадів у країні зростатиме ризик виникнення пожеж.

Попередження про пожежу поширюється на Устецький край, де пожежники все ще борються з вогнем у Народному парку «Чеська Швейцарія». У середу небезпека пожеж пошириться й на інші регіони.

«На більшій частині території Чеської Республіки, за винятком високогірних районів, температура в середу перевищить 31 градус за Цельсієм», – повідомили співробітники Чеського гідрометеорологічного інституту. «Через високі температури та відсутність опадів зростатиме ризик виникнення пожеж. Попередження стосуватиметься всієї республіки, за винятком південної Чехії, нагір’я та гір Крконоше», – додали метеорологи.

Попередження про високу температуру повітря діятиме в середу з 11 до 20 години. Воно стосується всієї Праги, Середньочеського та Устецького країв, більшої частини Пльзеньського краю, північної частини Південночеського краю та західних частин Ліберецького, Градецько-Кралового і Пардубицького країв.

За даними Чеського гідрометеорологічного інституту, людям загрожує перегрівання та зневоднення. Тому метеорологи рекомендують більше пити, зокрема несолодкі газовані напої та мінеральну воду. Також людям слід обмежити фізичну активність та не залишати дітей чи тварин під прямими сонячними променями або в припаркованих автомобілях.

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