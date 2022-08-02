У Чехії очікується до 34 градусів тепла, метеорологи попереджають про пожежі

У середу на заході та північному заході Чехії стовпчики термометрів можуть досягти 34 градусів за Цельсієм. Через високі температури та відсутність опадів у країні зростатиме ризик виникнення пожеж.

Попередження про пожежу поширюється на Устецький край, де пожежники все ще борються з вогнем у Народному парку «Чеська Швейцарія». У середу небезпека пожеж пошириться й на інші регіони.

«На більшій частині території Чеської Республіки, за винятком високогірних районів, температура в середу перевищить 31 градус за Цельсієм», – повідомили співробітники Чеського гідрометеорологічного інституту. «Через високі температури та відсутність опадів зростатиме ризик виникнення пожеж. Попередження стосуватиметься всієї республіки, за винятком південної Чехії, нагір’я та гір Крконоше», – додали метеорологи.

Попередження про високу температуру повітря діятиме в середу з 11 до 20 години. Воно стосується всієї Праги, Середньочеського та Устецького країв, більшої частини Пльзеньського краю, північної частини Південночеського краю та західних частин Ліберецького, Градецько-Кралового і Пардубицького країв.