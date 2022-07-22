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ZprávyУкраїнські новиниУ Празі відбудеться вуличний концерт гурту «Kozak System»

У Празі відбудеться вуличний концерт гурту «Kozak System»

Дарина Дзюба
Foto: Фейсбук гурту «Kozak System».

Український рок-гурт «Kozak System» завітає до Праги та дасть концерт біля виставки знищеної російської техніки на Летні.

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14:00

Посольство України у Чехії запрошує відвідати особливий концерт українського рок-гурту «Kozak System».

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Вуличний концерт гурту «Kozak System» відбудеться вже цими вихідними, у суботу 23 липня о 19.30 на Летенській рівнині в Празі біля виставки російської техніки, що була знищена Збройними Силами України. Вхід на концерт вільний.

Київський гурт «Kozak System» був заснований у 2012 році. За час свого існування колектив відвідав понад 18 країн світу, де представляв українську музику та культуру.

Під час заходу відбудеться благодійний збір коштів на дрони та тепловізори для військових побратимів фронтмена гурту Івана Леньо. Він активно підтримував українців під час Революції гідності та брав безпосередню участь у подіях Євромайдану. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Іван Леньо вступив до лав патрульної поліції Києва.

Деталі концерту за посиланням ТУТ.

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