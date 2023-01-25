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ZprávyУкраїнські новини«Усі за правду». У Празі пройде акція на підтримку гідності і свободи

«Усі за правду». У Празі пройде акція на підтримку гідності і свободи

Наталія Драган
Foto: David Neff, Seznam Zprávy

Ілюстраційне фото.

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12:00

Усі бажаючі підтримати Чехію можуть долучитися до акції, яка відбудеться 25 січня у Празі.

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Сьогодні у Празі пройде акція «Повстанемо всі за правду» на підтримку кандидата у президенти Чехії Петра Павла.

Foto: Фейсбук-сторінка заходу.

Афіша до акції.

Петр Павел - один з тих, хто від початку російської агресії в Україні вболіває за український народ і вірить у його перемогу.

«Якщо мене оберуть (у президенти - ред) і до того часу війна не закінчиться, я з радістю поїду, щоб висловити підтримку президенту Зеленському та всій Україні в боротьбі з російською агресією. Поїздки європейських державних діячів до України мають символічне значення, але також слугують для обговорення конкретної підтримки у вигляді поставок зброї чи фінансування післявоєнної відбудови. Важливо на власні очі побачити ситуацію та оцінити стан атакованої країни. І нагадати, що Україна бореться не лише за українців, а й за нас», - розповів Павел чеському виданню Seznam Zprávy.

Організатори акції запрошують прихильників з усієї країни підтримати правду та гідність у Чехії. «Прийдіть показати, що брехня та залякування нас не зупинять», - йдеться на сторінці заходу у Фейсбуці.

Акція відбудеться о 17 годині на Староміській площі (Staroměstské náměstí).

Більш детально ознайомитися із заходом можна за посиланням.

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