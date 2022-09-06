«Виграє той, хто буде першим». Агентство «CzechTrade» повернулося до України

Пів року тому вона покинула Україну за драматичних обставин, сьогодні ж директорка київського офісу чеського агентства «CzechTrade» повернулася додому. Вона знову працюватиме на Чехію та чеських підприємців. 1 вересня офіс в українській столиці офіційно відновив роботу.

«Вже в середині серпня Оксана Антоненко відвідала Україну, щоб зрозуміти безпекову ситуацію та комерційне середовище. Оцінивши ситуацію, ми вирішили, що Оксані буде краще на робочому місці. Тому ми повертаємо офіс назад до України», – говорить генеральний директор «CzechTrade» Радоміл Долежал.

«Незважаючи на всі ризики, український ринок, який поступово інтегрується в ЄС, має величезний потенціал. Переможе той, хто потрапить сюди першим», – описує свою місію керівниця українського офісу Оксана Антоненко.

Офіс у Києві офіційно відкрився 1 вересня, Ви у країні з серпня. Які, на Вашу думку, найбільші можливості для чеських компаній?

Насамперед я зустрічатимусь з представниками місцевих компаній зі сфер охорони здоров’я, енергетики, сільського господарства та будівництва. Метою є обговорити можливості розширення співпраці, а також участь у запланованих проєктах.

Яких товарів зараз не вистачає в Україні?

Це стосується, наприклад, українського заводу «Артемсіль». Він знаходиться на окупованій території, тому Україна змушена імпортувати сіль. На частково окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей, де ведуться бойові дії, знаходиться найбільша площа для вирощування помідорів, які цього року навіть не садили.

Тож країні бракує не лише зброї?

Попит починається з продукції машинобудування, металевих виробів і закінчується споживчими товарами, такими як корм для кішок і собак. У бізнесі добре розуміють, що попри всі ризики український ринок, який поступово інтегрується в ЄС, має величезний потенціал. Переможе той, хто потрапить туди першим.

Як ви переживаєте повернення на Батьківщину?

Перше, що вразило нас після прибуття потягом з Праги до Києва, це люди у формі на вокзалі. Більшість з них зі зброєю. А також перевірка документів безпосередньо на майданчику перед входом до будівлі вокзалу.

У липні на вулицях лежали бетонні блоки, перекриваючи одну-дві смуги руху, уздовж дороги стояли металеві їжаки, у деяких містах залишилися барикади з мішків з піском і шин.

Протягом серпня з більшості доріг прибрали бетонні блоки, але їжаки та барикади стоять. Через деякий час вони сприймаються як частина міської архітектури.