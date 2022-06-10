Завітайте на зустріч із редакторами «Українських новин»

Друзі!

Вже більше двох місяців ми створюємо для вас україномовну рубрику, де надаємо практичні поради, а також розповідаємо історії новоприбулих українців. Ми дуже вдячні за вашу прихильність і за те, що завдяки вашій безпосередній участі ми разом створюємо цікаве і корисне видання.

Вже цієї суботи хочемо запросити вас на зустріч із нами. Захід відбудеться 11 червня об 11 годині у Летенських садах у Празі (місце зустрічі на мапі за посиланням нижче). Тут ви зможете поспілкуватися з редакторами української рубрики чеського видання Seznam Zprávy, поділитися досвідом перебування у Чехії, знайти нових друзів та обмінятися інформацією.

Беріть із собою дітей, для них ми підготували невеличку програму та сюрпризи. А для дорослих у нас є квитки на концерт українського співака та музиканта Артема Пивоварова.

Детальніше ознайомитися з подією можна за посиланням ТУТ.

Будь ласка, повідомте нам, чи плануєте ви прийти на захід, аби ми знали, із скількома з вас ми зможемо поспілкуватися особисто.

З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами!