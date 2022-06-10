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ZprávyУкраїнські новиниЗавітайте на зустріч із редакторами «Українських новин»

Завітайте на зустріч із редакторами «Українських новин»

Дарина Дзюба
Foto: Seznam Zprávy

Чеське видання Seznam Zprávy запустило україномовну рубрику наприкінці березня.

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16:00

Запрошуємо читачів нашої рубрики на зустріч із редакторами «Українських новин». Захід відбудеться 11 червня об 11 годині у Летенських садах у Празі.

Ukrajinské zprávy - Українські новини

  • Seznam Zprávy spustily sekci v ukrajinském jazyce.
  • Видання Seznam Zprávy запустило для читачів нову рубрику українською мовою.
Článek

Друзі!

Вже більше двох місяців ми створюємо для вас україномовну рубрику, де надаємо практичні поради, а також розповідаємо історії новоприбулих українців. Ми дуже вдячні за вашу прихильність і за те, що завдяки вашій безпосередній участі ми разом створюємо цікаве і корисне видання.

Вже цієї суботи хочемо запросити вас на зустріч із нами. Захід відбудеться 11 червня об 11 годині у Летенських садах у Празі (місце зустрічі на мапі за посиланням нижче). Тут ви зможете поспілкуватися з редакторами української рубрики чеського видання Seznam Zprávy, поділитися досвідом перебування у Чехії, знайти нових друзів та обмінятися інформацією.

Беріть із собою дітей, для них ми підготували невеличку програму та сюрпризи. А для дорослих у нас є квитки на концерт українського співака та музиканта Артема Пивоварова.

Детальніше ознайомитися з подією можна за посиланням ТУТ.

Будь ласка, повідомте нам, чи плануєте ви прийти на захід, аби ми знали, із скількома з вас ми зможемо поспілкуватися особисто.

З нетерпінням чекаємо на зустріч із вами!

Ваша команда «Українських новин»

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