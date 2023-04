Kauzy Seznam Zpráv: Konec případu Mynářova samopalu a zmizelých 600 milionů

To bylo loni na jaře, jenže o zakázané rychlopalné zbrani se až do začátku letošního roku mlčelo. Což je v tolik sledovaném případě mírně řečeno neobvyklé. Kolegyně Kristina Ciroková proto musela využít všemožné páky , aby se k prosté informaci o samopalu dopracovala.

Co na tom, že jde o tvrzení stejně věrohodné jako to, že si party stan půjčil z Hradu , aby vylepšil rozpočet prezidentské kanceláře.

Každopádně si Mynář musel oddechnout. Stále čelí obvinění v kauze dotačního podvodu, kterou se mu nedaří zastavit, a v této konstelaci by mu podmínka za nelegální ozbrojování mohla dost výrazně přitížit. U soudu by se na něj už nepohlíželo jako na bezúhonného a případný trest za machinace s dotacemi by znamenal přímou cestu do vězení.